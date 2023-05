Zamknięto most, by premier mógł go oficjalnie otworzyć?

Premier jest w trakcie przedwyborczego objazdu po kraju. W czwartek odwiedzi m.in. Tylmanową, gdzie złoży kwiaty pod pomnikiem Ofiar Krwawej Wigilii i pod popiersiem św. Jana Pawła II. Na koniec wizyty ma wziąć udział w uroczystej kolacji w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej – informował Onet.

Podczas wizyty premier m.in. uczestniczyć w uroczystym otwarciu mostu. Problem w tym, że obiekt został już oddany do użytku kilka miesięcy temu.

– Premier bardzo nam pomógł zdobyć pieniądze na most. Skoro więc przyjeżdża w nasze okolice, postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, by mu za to podziękować – stwierdził wójt gminy Tadeusz Królczyk.

Onet: Most zamknięty, ludzie zirytowani

Mieszkańcy jednak nie kryją irytacji tą sytuacją. – Premier przyjedzie otwierać most, po którym jeżdżą samochody już od pół roku – stwierdził jeden z mieszkańców wioski w rozmowie z Onetem.

Z okazji wizyty premiera od samego rana zamknięto most na cały dzień. Aby przedostać się na drugą stronę rzeki do sklepu czy szkoły, mieszkańcy muszą nadłożyć 5 km drogi.– Mam już swoje lata i pamiętam, że takie "propagandowe hucpy" to się robiło w czasach PRL, gdy nawet trawę potrafiono malować na zielono z okazji przyjazdu pierwszego sekretarza. Jak widać, te czasy właśnie wróciły ocenia rozmówca Onetu.

Wójt: Most jest cały dzień otwarty

Do redakcji Onetu napisało biuro prasowe wojewody małopolskiego ws. uroczystości w Tylmanowej. W oświadczeniu przekazano, że jakkolwiek most oddano już w grudniu do użytku to prace budowlane trwały dalej.

"Dlatego też do tej pory nie było oficjalnego otwarcia i prezentacji pełnego zakresu inwestycji, która cały czas jest w toku. Obejmuje ona także rozbudowę drogi gminnej. Będzie to największa kwotowo inwestycja w historii gminy Ochotnica Dolna" – przekazał.

Joanna Pazio, rzecznik prasowa wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zaprzecza też informacjom Onetu, jakoby premier miał składać kwiaty pod pomnikami.

Wójt gmin Ochotnica Dolna poinformował na stronie, że most nie był zamknięty i cały dzień ma być przejezdny.

