Ukraina uderzy na Zaporożu? Media: Rosjanie umacniają pozycje w elektrowni atomowej

Ma to być przygotowanie do planowanej ukraińskiej kontrofensywy. O sprawie informuje Reuters, powołując się na czterech świadków. Jak czytamy, wokół miasta wykopano nowe okopy i położono więcej min. Kamery monitoringu zainstalowane w zaporoskiej elektrowni atomowej zostały skierowane na północ, w kierunku terytorium kontrolowanego przez Ukrainę.

Rosjanie od kilku miesięcy rozstawiają stanowiska strzeleckie na niektórych budynkach zakładu. Zostały wzniesione instalacje w celu odstraszenia dronów. Środki zastosowane przez Rosję, o których opowiedzieli świadkowie (dwóch Ukraińców pracujących w elektrowni i dwóch mieszkańców miasta) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa niezwykle ważnego obiektu, jakim jest elektrownia atomowa.

Rosyjska państwowa firma energetyczna Rosatom przekazała, że wszelkie możliwe działania zbrojne Ukrainy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego i że wyposażenie elektrowni jest odpowiednio zabezpieczone. Ukraiński wywiad wojskowy i rosyjskie ministerstwo obrony nie odpowiedziały na prośby mediów o komentarz.

Duże zagrożenie

Reuters wskazuje, że część ekspertów ds. energetyki atomowej alarmuje, że jakiekolwiek uszkodzenie elektrowni może mieć tragiczne konsekwencje dla ludzi, otaczającego zakład obszaru i sytuacji globalnej.

– Reaktory jądrowe nie zostały zaprojektowane dla stref działań wojennych i nie wierzę, że mogą być bezpieczne w strefie działań wojennych – powiedział Nickolas Roth, dyrektor think tanku Nuclear Threat Initiative.

Z kolei Petro Kotin, szef ukraińskiej agencji nuklearnej Energoatom, przekazał Reutersowi, że nie wierzy, by siły ukraińskie przeprowadziły atak bezpośrednio na to miejsce i zamiast tego mogłyby spróbować zmusić Rosjan do odwrotu, odcinając linie zaopatrzenia.

