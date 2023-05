Nowa misja Kumocha? Media: Szykował się na inne stanowisko

Jak podaje Onet.pl Kumoch "szykował się, by objąć stanowisko ambasadora w Korei Południowej", ale najprawdopodobniej trafi na placówkę do Chin.

Kumoch ambasadorem w Chinach?

Portal pisze, że "Kumoch to do niedawna najbliższy współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, jego kompas w sprawach zagranicznych, złote dziecko polskiej dyplomacji, były ambasador RP w Szwajcarii i w Turcji, a przed laty dziennikarz".

Onet.pl twierdzi, że informację o przyszłej nominacji dla Kumocha potwierdził w kilku niezależnych źródłach.

"Problem w tym, że od początku tego roku — po usunięciu z Kancelarii Prezydenta — Kumoch szykował się, by objąć stanowisko ambasadora w Korei Południowej. Miał to mieć obiecane przy dymisji. Okazało się jednak, że rząd chce mieć w tym kraju — z którym PiS zacieśnia współpracę w kwestii energii atomowej i zbrojeń — swego zaufanego człowieka. A Kumoch do takich nie należy" – twierdzi portal.

Odejście z Kancelarii Prezydenta

Przypomnijmy, że z funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kumoch zrezygnował w połowie stycznia 2023 roku.

Kumoch o swojej decyzji poinformował za pomocą mediów społecznościowych. "Dziś na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy po półtora roku bardzo intensywnej pracy kończę sprawowanie funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej" – napisał wtedy.

Kumoch został powołany na stanowisko szefa Biura Polityki Międzynarodowej w lipcu 2021 roku, gdzie zastąpił w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Szczerskiego.

