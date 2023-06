"Rosja planuje obławy". Media o tajnym raporcie Kremla

Raport "wisiał" na stronie przez krótki czas, został usunięty, wciąż jednak można odnaleźć go w archiwum. Według ustaleń dziennikarzy śledczych rosyjskiego serwisu "The Insider", wojsko przypadkowo opublikowało tekst o problemach z mobilizacją poborowych na wojnę przeciwko Ukrainie.

W dokumencie generał Jewgienij Burdyński, szef Głównego Departamentu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego, podał dwa główne problemy związane z powszechną falą rekrutacji przeprowadzoną jesienią ubiegłego roku. Po pierwsze to "brak gotowości części społeczeństwa do wypełniania obowiązków wojskowych", a po drugie "zapewnienie właściwej ilości sprzętu wojskowego i zakwaterowania dla personelu". Okazuje się, że potrzeby są tak duże, że Ministerstwo Obrony zaczęło rekrutować do walki na froncie pracowników z firm ochroniarskich.

Wina blogerów?

W dalszej części, jak opisują media, Burdyński obwinia zajmujących się tematyką wojny blogerów internetowych o "wywieraną przez nich presję", wskutek wielu Rosjan odmawia pójścia na wojnę.

Deficyt ludzi spowodował, że w tym roku planowane są "obławy na poborowych". Według ustaleń "The Insider", wojskowe komisje rejestracyjne i poborowe stworzyły już pokaźną bazę danych 31,6 miliona osób, z których 2,9 miliona jest w wieku poborowym. Ponadto, według raportu, rosyjskie władze zbierają aktualne numery telefonów komórkowych i adresy e-mailowe poborowych.

Rosyjskie media straszą Polską. "Szykuje się do wielkiej wojny"

Polska będzie niedługo dysponować największą armią w Europie – przekazała Ria Nowosti. Rosyjska agencja przekonuje, że Polska szykuje się do "wielkiej wojny". Agencja opublikowała w poniedziałek artykuł po tytułem "'Setki czołgów na granicy'. W Europie rozwija się nowy konflikt", w którym poinformowano o modernizacji polskiej armii. Autorzy tekstu przekonują jednocześnie, że polskie władze szykują się do wojny.

"Polska szykuje się do wielkiej wojny. Warszawa masowo kupuje za granicą uzbrojenie, buduje bazy wojskowe, ściąga wojska na wschodnie granice i pozwala sobie na niejednoznaczną retorykę" – czytamy w tekście.

