Media: Małgorzata Rozenek-Majdan wystartuje do Sejmu z list PO

"Szykuje się prawdziwa polityczna bomba. Małgorzata Rozenek-Majdan ma pomóc Donaldowi Tuskowi pokonać PiS – podał "Super Express".

– Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu – zdradza Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. – Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł – wskazuje poseł, który woli zachować anonimowość.

"SE" przypomina, że Rozenek-Majdan w ostatnich miesiącach blisko współpracowała z Platformą Obywatelską w związku z obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. – Okazała się być pełnokrwistą działaczką, społecznicą. A do tego jest sympatyczną, lubianą i cenioną osobą – komentuje nam Iwona Śledzińska Katarasińska z PO.

Jakiś czas temu media donosiły, że gwiazda chce się ubiegać o miejsce w Parlamencie Europejskim. "Małgosia bardzo zaangażowała się w popularyzację sprawy in vitro. Chce na tym wjechać do Parlamentu Europejskiego. Zaprzyjaźniła się z Ewą Kopacz, która jest nią zachwycona i tym, co Małgosia robi dla kobiet. Podobnie inne działaczki KO: Elżbieta Łukacijewska i Barbara Nowacka" – mówił w grudniu jeden z działaczy PO.

"In vitro wam się należy". Rozenek pokazała zdjęcie ze spotkania z Tuskiem

W sierpniu celebrytka spotkała się z szefem PO Donaldem Tuskiem. Rozmawiali o refundacji in vitro. "Jako matka i jako Prezeska Fundacji MRM działam i szukam sposobów, by pary korzystające z in vitro, ich rodziny, przyjaciele i dzieci dostały wsparcie, należny szacunek i środki, które pozwolą na leczenie i spełnienie marzeń o rodzicielstwie. Dziękuję Premierowi Donaldowi Tuskowi za możliwość omówienia kolejnych działań i projektów, które pomogą przywrócić potrzebne wsparcie. Jestem wdzięczna za zrozumienie, a przede wszystkim merytoryczny dialog, bo to kolejny krok do osiągnięcia tego, o co wspólnie walczymy: przywrócenie refundacji leczenia niepłodności metodą In Vitro" – napisała celebrytka, publikując zdjęcie z politykiem.

