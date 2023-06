Scholz: Nowy wymiar wojny

– Jest to również coś, co dołącza do wielu zbrodni, które widzieliśmy na Ukrainie, a które zostały popełnione przez rosyjskich żołnierzy – powiedział kanclerz Niemiec w odpowiedzi na pytanie o możliwe konsekwencje wysadzenia zapory na Dnieprze . Jak zaznaczył, rosyjskie siły zbrojne atakują wsie, szpitale, szkoły i infrastrukturę. – Dlatego jest to coś, co ma nowy wymiar, ale pasuje do sposobu, w jaki Putin prowadzi tę wojnę – dodał.

Również minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock obwiniła Rosję za spowodowanie powodzi po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Polityk zwraca uwagę, że jest to "katastrofa ekologiczna". – Za tę katastrofę ekologiczną spowodowaną przez człowieka odpowiedzialna jest tylko jedna strona – Rosja, prowadząca zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie – powiedziała polityk partii Zielonych podczas swojej podróży do Ameryki Łacińskiej w brazylijskim mieście São Paulo. – Zapora w Kachowce, stanowiąca element cywilnej infrastruktury w pobliżu elektrowni atomowej, jest wykorzystywana jako broń. Jej użycie naraża życie ludzi w pobliżu na największe niebezpieczeństwo – stwierdziła Baerbock.

Wsparcie z UE

Unia Europejska korzysta z mechanizmu ochrony ludności, aby udzielić Ukrainie pomocy po tym, jak Rosja wysadziła zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce – podała Ukraińska Prawda. We wtorek wybuchła ogromna zapora na rzece Dniepr. Władze w Kijowie uważają, że tamę w Nowej Kachowce wysadzili Rosjanie. Natomiast rosyjscy urzędnicy przedstawiają sprzeczne relacje – niektórzy twierdzą, że zapora została zniszczona przez ukraiński ostrzał, a inni, że zawaliła się z powodu wcześniejszych uszkodzeń.

Jak przekazała ukraińskim mediom szefowa KE Ursula von der Leyen, Komisja Europejska koordynuje prace z państwami członkowskimi UE, aby szybko dostarczyć na Ukrainę pompy odwadniające, węże strażackie, mobilne stacje uzdatniania wody i łodzie. "Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne" – podkreśliła.

Bruksela podkreśla, że Rosja będzie musiała zapłacić za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie: "Zniszczenie tamy, skandaliczny atak na infrastrukturę cywilną, zagraża tysiącom ludzi w obwodzie chersońskim".

Tama o wysokości 30 m i długości 3,2 km została zbudowana w 1956 r. jako część elektrowni wodnej Kachowka. Znajdujący się przy niej Zbiornik Kachowski zaopatruje w wodę anektowany przez Rosję Półwysep Krymski oraz elektrownię jądrową w Zaporożu, która również jest pod kontrolą sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

