Jak urzędy w Danii i Holandii rozbijają rodziny?

Umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie kłamliwych donosów oraz areszty dla niepokornych rodziców. W tle państwowe pieniądze za każde przejęte dziecko. Ujawniamy kulisy bulwersujących działań zachodnioeuropejskich urzędów ds. nieletnich.

Jakimi metodami urzędy ds. nieletnich m.in. w Danii i Holandii rozbijają rodziny? Do jakich czynów zmuszeni są zdesperowani rodzice przechwyconych przez system dzieci? Jak polskie małżeństwo mieszkające w Danii znalazło się w systemie rodzin stosujących przemoc wobec dzieci? Dlaczego ojciec oraz dzieci zmuszeni zostali do schronienia się w Polsce? Jak doszło do ucieczki do Polski holenderskiego okulisty wraz z dziećmi, za którym wystosowano europejski nakaz aresztowania? Jak w rzeczywistości wygląda opieka nad dziećmi przebywającymi w niektórych rodzinach zastępczych?

„Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 22:30 w TVP1.

