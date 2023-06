Lewica ma problem. Media: Szykują się kolejne odejścia do PO

Osoby z kręgów partii powiedziały portalowi Interia, że przyczyną odejścia Pawliczak ma być numer na liście z jakiego wiceszefowa klubu miałaby wystartować w przyszłych wyborach do Sejmu. Według nieoficjalnych informacji polityk Nowej Lewicy dostała propozycję kandydowania z drugiego miejsca z list Nowej Lewicy w okręgu kaliskim, co nie odpowiada jej aspiracjom. Obawiała się bowiem, że ta pozycja nie zapewni jej mandatu poselskiego.

"Podjęłam dziś decyzję o rezygnacji z członkostwa w Lewicy oraz Klubie Parlamentarnym Lewicy. Decyzja ta dojrzewała we mnie od dłuższego czasu z powodu narastających rozbieżności programowych, o czym niejednokrotnie informowałam" – napisała parlamentarzystka na Twitterze.

Według nieoficjalnych informacji, Pawliczak ma zasilić szeregi PO.

Szykuje się dala odejść?

Teraz serwis podaje, że to nie koniec odejść z Lewicy. "W ślady Karoliny Pawliczak chcą pójść jeszcze co najmniej trzy osoby należące do klubu sejmowego Lewicy. Wszyscy rozważają przejście do partii Donalda Tuska. Jak usłyszeliśmy, i tak nie mają nic do stracenia, bo są przekonani, że dalsze miejsca na listach Nowej Lewicy pozbawią ich mandatów poselski" – opisuje Interia.

Fala odejść ma być efektem spadków sondażowych ugrupowania. – Wszystkie sondaże pokazują poniżej 9 proc., wczoraj było 6 proc. Dlatego posłowie wiedzą już, że przynajmniej część z nich nie uzyska reelekcji. Robi się bardzo nerwowo. Co więcej, w kontekście pomysłów programowych Koalicja Obywatelska wyprzedzą Lewicę – wskazuje informator.

Pojawia się też zarzut dot. Włodzimierza Czarzastego i stylu zarządzania partią. – To przypomina trochę PiS. Kiedy coś jest nie po myśli szefa, wykorzystuje brutalne narzędzia jak zawieszanie posłów. Jest mściwy i pamiętliwy. Nikt nie może też zrozumieć uprzywilejowanej pozycji Anny Marii Żukowskiej. Nie musi się tłumaczyć z błędów, trzęsie partią – podkreśla rozmówca Interii.

