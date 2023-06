"Dementuję". Rozenek-Majdan komentuje plotki medialne

"Szykuje się prawdziwa polityczna bomba. Małgorzata Rozenek-Majdan ma pomóc Donaldowi Tuskowi pokonać PiS – podał we wtorek "Super Express". – Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu – zdradza Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. – Potwierdzam, słyszałem o tym z poważnych źródeł – wskazuje inny poseł, który woli zachować anonimowość. "SE" przypomina, że Rozenek-Majdan w ostatnich miesiącach blisko współpracowała z Platformą Obywatelską w związku z obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. – Okazała się być pełnokrwistą działaczką, społecznicą. A do tego jest sympatyczną, lubianą i cenioną osobą – komentuje nam Iwona Śledzińska Katarasińska z PO.

Startu nie będzie

Do sprawy odniosła się sama zainteresowana. "'In Vitro to życie' pod takim hasłem dziś w Senacie odbyła się konferencja prasowa oraz debata ekspercka dotycząca innowacyjnego projektu leczenia niepłodności oraz oncofertility. Miałam przyjemność podsumować projekt Obywatelski 'TAK dla in vitro, In vitro to LUDZIE' i skorzystać z okazji do zaproszenia posłanki i posłów, którzy leczenie niepłodności metodą in vitro błędnie i krzywdząco porównują do 'produkcji człowieka' do dyskusji. Zaproszenie kieruje jako aktywistka, Prezeska Fundacji MRM, matka trójki dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro i jako spełniona zawodowo prezenterka telewizyjna. Tym samym dementuje dzisiejsze doniesienia o tym iż kandyduje w najbliższych wyborach do parlamentu z ramienia jakiekolwiek partii" – zaznaczyła gwiazda, znana z krytycznego podejścia do obecnych władz.

Jakiś czas temu media donosiły, że gwiazda chce się ubiegać o miejsce w Parlamencie Europejskim. "Małgosia bardzo zaangażowała się w popularyzację sprawy in vitro. Chce na tym wjechać do Parlamentu Europejskiego. Zaprzyjaźniła się z Ewą Kopacz, która jest nią zachwycona i tym, co Małgosia robi dla kobiet. Podobnie inne działaczki KO: Elżbieta Łukacijewska i Barbara Nowacka" – mówił w grudniu jeden z działaczy PO.

