Macron wezwał Iran do zaprzestania wspierania Rosji

Informację podało w sobotę biuro prasowe przywódcy Francji. W rozmowie telefonicznej Emmanuel Macron wezwał swojego irańskiego odpowiednika, prezydenta Ebrahima Raisiego, do natychmiastowego zaprzestania wspierania Rosji w obecnym konflikcie na Ukrainie, szczególnie poprzez dostarczanie Kremlowi dronów. Prezydent Macron wyraził również zaniepokojenie kierunkiem, w którym zmierza irański program nuklearny.

Reuters przypomina, że Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone i Ukraina twierdzą, iż dostawa irańskich dronów do Rosji narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 r., która potwierdza porozumienie nuklearne z Iranem.

USA ostrzegają

Biały Dom przekazał w piątek, że wydaje się, iż Rosja pogłębia współpracę obronną z Iranem i otrzymała setki jednokierunkowych dronów bojowych, których używa do uderzenia na Ukrainę. Ponadto, według Waszyngtonu, Rosja otrzymuje z Iranu materiały potrzebne do zbudowania u siebie zakładów produkcyjnych UAV (bezzałogowych statków powietrznych). Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby, dodał, że fabryka jest na tyle zaawansowana, że może rozpocząć prace już na początku nadchodzącego roku. – Ta fabryka może w pełni zacząć pracę na początku przyszłego roku – alarmuje Kirby.

Tego samego dnia brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly, poinformował, że Iran przekazuje do Rosji ciągły strumień broni i amunicji, które są potem wykorzystywane do atakowania cywilów na terenie Ukrainy. W zamian za te dostawy Moskwa dostarcza Iranowi zaawansowaną technologię wojskową, pomoc finansową oraz wsparcie eksperckie, co pozwala Teheranowi na eskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie i wyniszczanie lokalnych protestów społecznych.

Czytaj też:

Media: Ukraińska kontrofensywa nabiera rozpędu. Rosja stawia twardy opór