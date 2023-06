Zmiany w Telewizji wRealu24. Nowy redaktor naczelny

Rola informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamieścił także na platformie banbye krótkie nagranie, w którym poinformował o przyczynach swojej decyzji i dalszych planach.

Marcin Rola na nowym stanowisku

– Jako członek zarządu spółki Nowe Polskie Media, czyli wydawcy Telewizji wRealu24 przechodzę na stanowisko dyrektora generalnego – przekazał.

W dalszej części vloga Rola poinformował, że nowym redaktorem naczelnym będzie Piotr Szlachtowicz. Dziennikarz wyjaśnił, że podjął decyzję z uwagi na rozwój całego przedsięwzięcia. – Będziemy stawiali na rozwój Telewizji wRealu24. Będę o tym jeszcze informował. Projektów i planów jest bardzo dużo. Zwyczajnie fizycznie nie dam rady rozwijać naszej spółki przy jednoczesnym kierowaniu redakcją – powiedział Rola.

Dziennikarz dodał, nie odchodzi z telewizji i nadal będzie prowadził programy. Rola przypomniał, że telewizja i portal od dłuższego czasu muszą zmagać się z cenzurą i podziękował widzom za wspieranie finansowe projektu.

Szlachtowicz naczelnym wRealu24

"Od 15.06.2023 zostałem Redaktorem Naczelnym Telewizji wRealu24! Przede mną bardzo dużo pracy, a cele same najwyższe. Bardzo proszę o modlitwę i wsparcie duchowo-mentalne. Ze swojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by Wasza telewizja wróciła na miejsce, które zajmowała wcześniej" – potwierdził na Twitterze Piotr Szlachtowicz.

