"Duże prawdopodobieństwo". Senator USA: Ukraina blisko uzyskania pocisków ATACMS

– Myślę, że prawdopodobieństwo jest dość duże. Od samego początku mówiłem, aby dać Ukrainie wszystko, co strzela, o ile nie jest to broń nuklearna. Każda inna broń, którą mamy, powinna zostać udostępniona Ukraińcom, niezależnie od tego, czy jest to F-16 myśliwce lub pociski ATACMS. Wszystko, co mamy – stwierdził Risch w wywiadzie dla Voice of America.

Dodał, że amerykańscy prawodawcy nadal wywierają presję na administrację Bidena i "już przyspieszają". – Tak więc ATACMS to dobra broń, Ukraina powinna ją otrzymać. Powinno to nastąpić tak szybko, jak to możliwe — podsumował Risch.

Wcześniej Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła ponadpartyjną rezolucję, H.Res. 488, wzywając administrację Joe Bidena do natychmiastowego dostarczenia Ukrainie pocisków ATACMS.

Według doniesień medialnych swoją niechęć do przekazania Ukrainie rakiet ATACMS, Biały Dom tłumaczy obawą, że może to pozostawić armię USA ze zbyt małą rezerwą.

Biden ulegnie?

Republikanie już od dłuższego czasu naciskają na władze, aby te w końcu zdecydowały o dostarczeniu do Kijowa rakiet ATACMS Według Republikanina z Teksasu, Keitha Selfa, na tym etapie wojny Ukraina potrzebuje bardziej rakiet dalekiego zasięgu niż myśliwców.

– Nie rozumiem, dlaczego nie wyposażamy ich w pociski balistyczne ATACMS. Te pociski są wystrzeliwane z instalacji HIMARS, które Ukraińcy już mają – powiedział w komentarzu dla Voice of America pod koniec maja.

Z kolei Ann Wagner, również z Partii Republikańskiej, wyraziła niezadowolenie z powolnego tempa dostaw broni. Ponadto, według niej, kraje NATO powinny odgrywać bardziej aktywną rolę w pomaganiu Ukrainie i ogólnie w zabezpieczaniu Sojuszu.

– Kongres przeznaczył na to wiele funduszy, wiele miesięcy temu. Musimy dać Ukrainie wszelką broń i narzędzia potrzebne do pokonania Putina – powiedziała.

Do apelu dołączają także politycy Demokratów. Jim Costa nazwał dostarczenie myśliwców na Ukrainę po zakończeniu programu szkolenia ukraińskich pilotów "tylko kwestią czasu". – Cieszę się, że prezydent Biden dał zielone światło dla szkolenia ukraińskich pilotów, a także współpracuje z naszymi sojusznikami z NATO. W szczególności z Holandią i Danią, które mają do dyspozycji setki myśliwców F-16. Kraje te są właśnie w trakcie przechodzenia na najnowszy typ myśliwca, F-35. Mam nadzieję, że F-16 wkrótce będą dostępne dla Ukrainy – powiedział kongresman.

Jeśli chodzi o pociski dalekiego zasięgu, Costa uważa, że Kongres powinien nadal wywierać dwustronną presję na administrację Bidena również w tej sprawie.

Czytaj też:

Nieuleczalna miłość Polaków do USA