Estonia zerwie obowiązującą od ćwierćwiecza umowę z Rosją

Umowa zostanie rozwiązana na mocy zarządzenia rządu Estonii, zgodnie z porządkiem obrad Rady Ministrów 29 czerwca – informację podał serwis Ukraińska Prawda, powołując się na estońskiego nadawcę publicznego.

Umowa o współpracy między rządami obu krajów w zakresie ochrony dóbr kultury została podpisana 4 grudnia 1998 roku. Estonia chce wypowiedzieć umowę na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ponadto w programie posiedzenia rządu zapisano przystąpienie Estonii do dwóch konwencji UNESCO leżących u podstaw umowy estońsko-rosyjskiej, więc nie ma realnej potrzeby regulowania tych samych obszarów dodatkowym traktatem. Dotyczy to Konwencji UNESCO w sprawie środków mających na celu zakaz i zapobieganie nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury oraz w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Traktat między dwoma krajami był automatycznie odnawiany co pięć lat – działo się tak do momentu, aż któraś ze stron zgłosiła chęć jego wypowiedzenia.

Estońskie MSZ zapowiedział niedawno pomoc dla Ukrainy w 2023 roku na prawie 1 mln euro. Wcześniej rząd estoński zatwierdził zasady wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy.

Estonia legalizuje "małżeństwa" jednopłciowe

W ubiegłym tygodniu parlament Estonii uchwalił ustawę legalizującą "małżeństwa" osób tej samej płci, stając się pierwszym krajem byłego Związku Radzieckiego, który to zrobił. Dwoje dorosłych będzie mogło zawrzeć "związek małżeński" niezależnie od płci. To efekt przyjęcia poprawki do krajowej ustawy o prawie rodzinnym. Znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja oznacza również, że pary jednopłciowe mogą teraz adoptować dzieci. W Estonii tylko małżeństwo może adoptować dziecko, chociaż samotni homoseksualiści, lesbijki i osoby biseksualne mogą również ubiegać się o adopcję – opisuje CNN.

Czytaj też:

"Łukaszenka jest rozbawiony". Ukraiński wywiad o sytuacji w Rosji