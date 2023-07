KRRiT przedłużyła koncesję dla TOK FM

"Koncesja Radia TOK FM wygasała 3 listopada 2023 roku. Kolejna ma obowiązywać na następne 10 lat. Z naszych informacji wynika, że koncesja została przegłosowana stosunkiem głosów 5:0" – podała rozgłośnia.

"Na decyzję czekaliśmy od jesieni ubiegłego roku, kiedy zgodnie z prawem złożyliśmy wniosek" – informuje dziennikarz TOK FM Maciej Kluczka. Radio wniosek o przedłużenie koncesji na nadawanie złożyło w październiku 2022 roku.

Postępowanie koncesyjne

Jakie są kolejne kroki? "1. W dniu podjęcia uchwały lub dzień później KRRiT wysyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie parametrów technicznych dla rekoncesji. Tutaj nie wiadomo, ile będziemy czekać na wydanie parametrów technicznych dla wszystkich lokalizacji. Wydłużony czas często wiąże się z koniecznością uzgodnień międzynarodowych, a to wydłuża proces. 2. UKE wydaje Postanowienie z parametrami technicznymi dla koncesji. 3. W celu przyśpieszenia procesu wydania koncesji, Spółka wysyła pismo do KRRiT z akceptacją parametrów zawartych w Postanowieniu UKE. 4. KRRiT po akceptacji parametrów winna wydać Koncesję (okres oczekiwania jest różny)" – czytamy.

Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie w 1998 r., jeszcze pod nazwą Inforadio. Stacja kilkukrotnie zmieniła właścicieli. Pierwotnie należała do spółki Inforadio Sp. z o.o., której udziałowcami byli m.in.: Res Publica Press, GWR, Polityka – Spółdzielnia Pracy i Fundacja Batorego; w 1998 udziały w spółce objęła Agora SA. Od 2005 roku współwłaścicielami radia są Agora SA (66 proc. udziałów) i Polityka – Spółdzielnia Pracy (34 proc. udziałów).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Od 10 października 2022 r. funkcję przewodniczącego KRRiT pełni Maciej Świrski.

