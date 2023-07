HRW: Ukraina użyła amunicji kasetowej. Zginęło co najmniej 8 cywilów

Human Right Watch to organizacja zajmująca się obroną praw człowieka. HWR, w oparciu o zeznania ponad 100 świadków, twierdzi, że siły ukraińskie użyły amunicji kasetowej w 2022 roku podczas walk toczących się na wschodzie kraju, w rejonie Iziumu. W rezultacie – jak podaje HWR – zginęło co najmniej 8 cywilów, a co najmniej 15 zostało rannych. Chodzi o okres od marca do września ubiegłego roku.

Warto zaznaczy, że wcześniej HRW wielokrotnie informowała o przypadkach wykorzystania przez Rosję amunicji kasetowej na Ukrainie, co w trakcie trwającej od 24 lutego 2022 r. agresji, spowodowało śmierć dziesiątek ludzi.

"Amunicja kasetowa używana przez obie strony wciąż zabija cywilów i będzie odbierać im życie przez wiele lat. Obie strony powinny natychmiast zaprzestać jej używania i nigdy już po nią nie sięgać" – mówi przedstawicielka organizacji, Mary Wareham.

Amunicja kasetowa zawiera od kilku do kilkuset ładunków małego wagomiaru (subamunicji). W konkretnym momencie subamunicja jest uwalniana z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową. Najbardziej niebezpieczną cechą bomb kasetowych jest to, że ok. 10 proc. małych ładunków stanowią niewybuchy które działają jak miny. 30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Broń tego typu została zakazana w 100 krajach poprzez podpisanie Konwencji o broni kasetowej. Rosja oraz Ukraina nie są sygnatariuszami umowy, podobnie jak Polska.

Apel o zaprzestanie używania broni kasetowej

Human Rights Watch podkreśliła w raporcie, że Rosja i Ukraina powinny zrezygnować z używania amunicji kasetowej. Organizacja zaapelowała też do USA, aby te nie dostarczały jej "żadnemu państwu". Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 obie strony sięgnęły już po ten rodzaj amunicji – twierdzi HRW.

Tymczasem Kijów przekonuje Waszyngton do przekazania zapasów amunicji kasetowej. Jak podała stacja CBS, decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Czytaj też:

Niepokojące wieści z Zaporoża. Chodzi o elektrownię atomową