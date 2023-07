Broń kasetowa USA dla Ukrainy. Waszyngton musi obejść przepisy

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził transfer amunicji kasetowej do Ukrainy – podaje "Washington Post". Wcześniej informację taką podał "The New York Times", powołując się na wysokiego rangą urzędnika administracji prezydenta USA Joe Bidena, który zastrzegł sobie anonimowość.

Amunicja kasetowa (DPICM), po raz pierwszy użyta podczas II wojny światowej, obejmuje rakiety, bomby i pociski artyleryjskie, które po detonacji rozpraszają się na dużym terenie, pokrywając pięciokrotnie większy obszar niż amunicja konwencjonalna.

Pociski kasetowe są zakazane przez międzynarodową konwencję, ponieważ niewybuchy stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej przez wiele lat po zakończeniu działań wojennych. Konwencję podpisały 123 kraje, ale nie Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja.

Jednocześnie decyzja administracji Bidena omija amerykańskie prawo, które zakazuje produkcji, używania lub transferu amunicji kasetowej o wskaźniku zawodności przekraczającym 1 proc. Żeby dostarczyć amunicję kasetową Ukrainie, Waszyngton zastosuje prawo pozwalające wykorzystać rezerwy Departamentu Obrony w przypadku "istotnym dla bezpieczeństwa narodowego" – w takiej sytuacji nie musi uzyskać zgody Kongresu.

HRW: Ukraina użyła amunicji kasetowej. Zginęło co najmniej 8 cywilów

Human Right Watch to organizacja zajmująca się obroną praw człowieka. HWR, w oparciu o zeznania ponad 100 świadków, twierdzi, że siły ukraińskie użyły amunicji kasetowej w 2022 roku podczas walk toczących się na wschodzie kraju, w rejonie Iziumu. W rezultacie – jak podaje HWR – zginęło co najmniej 8 cywilów, a co najmniej 15 zostało rannych. Chodzi o okres od marca do września ubiegłego roku.

Warto zaznaczy, że wcześniej HRW wielokrotnie informowała o przypadkach wykorzystania przez Rosję amunicji kasetowej na Ukrainie, co w trakcie trwającej od 24 lutego 2022 r. agresji, spowodowało śmierć dziesiątek ludzi.

"Amunicja kasetowa używana przez obie strony wciąż zabija cywilów i będzie odbierać im życie przez wiele lat. Obie strony powinny natychmiast zaprzestać jej używania i nigdy już po nią nie sięgać" – mówi przedstawicielka organizacji, Mary Wareham.

