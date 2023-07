"Jest przymierzany do funkcji". PiS ma kandydata na prezydenta Warszawy?

Najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024. Zgodnie z kalendarzem wyborczym powinniśmy pójść do urn jesienią, jednak ze względu na to, że prawdopodobnie w październiku zorganizowane zostaną wybory parlamentarne, głosowanie samorządowe przełożono – decyzją prezydenta Andrzeja Dudy – na wiosnę.

PiS szykuje się do walki. "Na spotkaniu prezesa i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z warszawskimi radnymi różnych szczebli, miało dojść do wytypowania potencjalnego kandydata na prezydenta Warszawy" – ustalił nieoficjalnie Wprost. Do spotkania miało dojść w czwartek 6 lipca.

– W tej chwili jako kandydat na prezydenta Warszawy przedstawiany jest wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Prezes postawił sprawę jasno, nie chciał rozwlekać tematu. Wojewoda był obecny na rozmowach, które odbyły się 6 lipca – przekazał rozmówca z PiS.

– Bocheński jest przymierzany do tej funkcji. Ma obecnie najmocniejszą pozycję w gronie kandydatów – potwierdza inny informator Wprost, wysoko postawiona osoba w PiS. Jednocześnie zaznacza, że listy nie są jeszcze "ostatecznie ustalone". Tobiasz Bocheński, na stanowisku wojewody mazowieckiego, zastąpił Konstantego Radziwiłła, który pełni obecnie funkcję ambasadora RP na Litwie.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w 2018 r. w Warszawie liczyli się tylko dwaj kandydaci – Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, oraz Patryk Jaki wspierany przez Zjednoczoną Prawicę. Trzaskowski wygrał wybory samorządowe w I turze. Uzyskał 56,67 proc. (505 187 głosów). Patryk Jaki zdobył znacznie mniej, 28,53 proc.(254 324 głosy). Na trzeciej pozycji uplasował się aktywista miejski Jan Śpiewak.

Kim jest Tobiasz Bocheński?

Tobiasz Bocheński jest doktorem nauk prawnych o specjalności doktryny polityczno-prawne. W roku 2019 obronił rozprawę pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2012 roku objął stanowisko sekretarza do spraw naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Od 25 listopada 2019 roku pełnił funkcję Wojewody Łódzkiego.

