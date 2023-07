"Najlepszy sztab PO". Bochenek uderza w TVN

Podczas konferencji prasowej rzecznika PiS doszło do nietypowej sytuacji. Rafał Bochenek wdał się w dyskusję z dziennikarzem telewizji TVN. Polityk zasugerował, że telewizja jest mocno powiązana z główną partią opozycyjną - Platformą Obywatelską.

– Mam takie wrażenie, że w ogóle stacja TVN bardzo wybiórczo traktuje wiele tematów i w sprawach, w których powinno się zachować pewien obiektywizm i umiar, jeżeli chodzi o zachowanie pewnych proporcji, to tego kompletnie nie ma. Oczywiście my wiemy, gdzie jest zlokalizowany dzisiaj najlepszy sztab Platformy Obywatelskiej i na pewno nie jest to w siedzibie PO, tylko w jednej właśnie z tych firm medialnych, o której tutaj mówiliśmy – powiedział Rafał Bochenek na briefingu prasowym.

To już kolejne spięcie między rzecznikiem PiS a dziennikarzami TVNw ostatnim czasie.

Bochenek do TVN: Wylaliście kupę pomyj

Polityk odniósł się również do sprawy programu TVN o Jasnej Górze, na którą pielgrzymowali ostatnio politycy PiS. – Materiały [TVN - red.] zmanipulowane, nieprawdziwe i sugerujące jakoby tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli w różnych uroczystościach na Jasnej Górze. Mamy zdjęcia Donalda Tuska, który przemawiał w świątyni na Jasnej Górze, mamy wystąpienie Kosiniaka-Kamysza, Bronisław Komorowski, to wystąpienie przeszło do annałów kompromitacji – mówił Bochenek.

– Wylaliście kupę pomyj na polityków, którzy byli w ważnym miejscu dla milionów Polaków – stwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie Bochenek ocenił, że telewizja "próbuje atakować nie tylko polityków, ale również polski Kościół i sprawy najważniejsze dla naszych obywateli". – A Jasna Góra niewątpliwie jest takim najważniejszym miejscem, z którym każdy z Polaków się identyfikuje, a przynajmniej zdecydowana większość – stwierdził rzecznik.

