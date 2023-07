Czarzasty z pretensjami do dziennikarza: Po co pan podał, że przeszedł na islam?

W piątek rano ABW podało, że funkcjonariusze zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny w Polsce. O sprawie poinformowała Polska Agencja Prasowa. Na koncie PAP na Twitterze pojawił się wpis, w którym czytamy, że "ABW zatrzymała osiemnastolatka, który miał planować zamach terrorystyczny przy pomocy pasa szahida". Jak się okazało mężczyzna był Polakiem, a w zeszłym roku przeszedł na islam. Zamach udaremniły polskie służby.

Pretensje Czarzastego do dziennikarza

W rozmowie z Polsat News o odniesienie się do sprawy został poproszony wicemarszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.

– ABW powinno jeszcze zatrzymać wiele osób, które pewnie w nocy popełniło gwałty i zrobiło różne złe rzeczy. Dobrze pracuje ABW i dobrze pracują służby, jak wyłapują ludzi, którzy robią źle – powiedział Czarzasty.

– Wyczuwam lekki sceptycyzm. Pana zdaniem ta informacja nie powinna być publikowana? – zapytał redaktor.

– Nie proszę Pana. Taka sama informacja. Codziennie w Polsce, jak i na całym świecie dzieją się różne rzeczy złe. Po to mamy służby i po to płacimy podatki, żeby służby to monitorowały i po prostu wykrywały – odpowiedział poseł Lewicy.

Po co pan podał, że przeszedł na islam?

Chwilę później Czarzasty zaczął zadawać pytania prowadzącemu. – A po co pan to wrzuca? – zapytał. Dziennikarz tłumaczył, że jest to najnowsza informacja i liczył na komentarz.

– To ja to skomentuje. W bardzo popularnej audycji "Graffiti" dziennikarz się pyta tak: dobra teraz umówmy się w ten sposób. Człowiek przeszedł na islam. Pewnie był zawszony, pewnie miał robaki – zaczął swój wywód Czarzasty.

– Tego nie powiedziałem. Przeczytałem panu komunikat – zwrócił uwagę prowadzący.

– Proszą pana, ale mogę skończyć? – oburzył się Czarzasty i kontynuował. – Pewnie dwie noce wcześniej zarżnął 16 osób. To jest człowiek, który jest innej wiary, niż my. Czy w związku z tym, że ten inny człowiek, innej wiary niż my – a pytanie, jest jaki ma kolor skóry, a może jest Żydem – czy może w związku z tym jest taka sytuacja, że fala przychodzi do nas i pan Kaczyński ma rację, że po prostu chce zatrzymać miliony takich przypadków – powiedział poddenerwowany polityk.

Kiedy się uspokoił, zapytał: – Proszę pana, Europa, Polska – zdarzają się ludzie, którzy generalnie robią złe rzeczy i trzeba wszystkich monitorować bez względu jaki mają kolor skóry i w co wierzą. Po co pan podał informację, że przeszedł na islam? Mogę się zapytać?

– Bo taką informację dostaliśmy. To jest komunikat podany przez ABW – odpowiedział dziennikarz.

– Kręci to pana? Politykę widzę właśnie w tym studiu – narzekał dalej Czarzasty.