Awantura na basenie w Bytomiu. Obcokrajowiec zaczepiał dzieci, doszło do próby linczu

"Ochroniarze zabezpieczający teren kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim im. F. Kachla zatrzymali mężczyznę, który miał niewłaściwie zachowywać się wobec dzieci korzystających z basenu. Ochroniarze zawiadomili policję, która zatrzymała mężczyznę a z nim jego trzech towarzyszy. Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 16. Ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Bytomia.

"Po zatrzymaniu mężczyzn przez ochronę i po przybyciu policji na miejsce, na kąpielisku utworzyło się zbiegowisko. Ochroniarze pomogli policjantom zabezpieczyć teren" – wskazano. W sieci można znaleźć nagrania pokazujące napiętą sytuację. Media donoszą, że zgromadzeni próbowali dokonać samosądu.

Za wszystkim stoją Gruzini

Bytomski samorząd podaje, że "w związku z agresywnym zachowaniem części osób obserwujących zatrzymanie, policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego. Wszyscy zatrzymani do wyjaśnienia sprawy mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat są obywatelami Gruzji". Mężczyźni są podejrzanych o zmuszanie nieletnich do "określonego zachowania" na tle seksualnym. Jak podaje RMF FM, zatrzymani mieli podejmować próby "obejmowania czy przytrzymywania za ręce" trójki dzieci w wieku 11-13 lat.

Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające.

