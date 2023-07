Niemcy: Przemoc na basenach. "Mężczyźni ze środowisk imigranckich są agresywni"

Po brutalnych incydentach z udziałem dziesiątek młodych osób, odwiedzający baseny w tym tygodniu musieli okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, a ich torby zostały sprawdzone przez zespoły nowo zatrudnionych ochroniarzy – opisuje Deutsche Welle. Po bójce na początku lipca policja zamknęła baseny Columbiabad w południowej dzielnicy Neukoelln. Obiekt długo był zamknięty, bo zbyt wielu pracowników wzięło chorobowe. W odpowiedzi na basenach wzmocniono obecność policjantów. Pojawiają się jednak głosy, że to zbyt mało.

DW wskazuje, że owy sekretarz generalny chadeckiej CDU Carsten Linnemann wezwał do ścigania sprawców jeszcze w dniu popełnienia przestępstw. "Każdy, kto atakuje ludzi na odkrytym basenie w porze lunchu, wieczorem ma stanąć przed sędzią i zostać skazany. Nawet w weekend" – powiedział w rozmowie z "Bild am Sonntag". Jak dodał "rodziny, których nie stać na wakacje lub basen na własnym podwórku, muszą patrzeć, jak młodzi mężczyźni, często ze środowisk imigranckich, stają się agresywni na odkrytym basenie".

Apel o działanie

"Podobną narrację stosuje skrajnie prawicowa AfD, która zajmuje drugie miejsce w sondażach. Baseny Columbiabad mieszczą się w dzielnicy Neukoelln, zamieszkanej przez duże grupy imigrantów spoza Europy i znanej z problemów społecznych oraz przestępczości" – opisuje DW.

Do kierownictwa Berlińskich Basenów Miejskich wysłano list, do którego dotarł dziennik "Tagesspiegel". W liście czytamy, że pracownicy byli regularnie atakowani słownie i fizyczne, m.in. opluwani i wyzywani. "Skala tych wydarzeń jest nie do zniesienia, a pracownicy, klientki i mniejszości, zwłaszcza osoby transpłciowe i queer, były coraz bardziej zagrożone przemocą" – podkreślono w piśmie z 13 czerwca.

