"Pozostajemy bezstronni". Wang: Chiny aktywnie promują rozmowy pokojowe

Dyrektor Biura Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych ChRL przekazał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że Pekin pozostaje "bezstronny" w sprawie wojny na Ukrainie. Politycy rozmawiali dzień po tym, jak chińska delegacja wzięła udział w międzynarodowych rozmowach na temat zakończenia konfliktu, które odbyły się w mieście Dżudda, a Arabii Saudyjskiej.

W poniedziałkowej rozmowie telefonicznej Wang podkreślił, że Chiny i Rosja są "godnymi zaufania i dobrymi przyjaciółmi oraz partnerami". "W sprawie kryzysu ukraińskiego, Chiny będą bronić niezależnego i bezstronnego stanowiska, wypowiadać się obiektywnie i racjonalnie, aktywnie promować rozmowy pokojowe i dążyć do znalezienia politycznego rozwiązania przy każdej międzynarodowej wielostronnej okazji" – powiedział Wang, zgodnie z komunikatem MSZ Chin.

Rozmowy o pokoju

Wcześniej Pekin uczestniczył w dwudniowych rozmowach prowadzonych przez Arabię Saudyjską, podczas których około 40 krajów, w tym kluczowi sojusznicy Ukrainy – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy – a także Indie i wiele krajów Bliskiego Wschodu, spotkali się, aby omówić rozwiązanie konfliktu.

Według arabskich mediów, uczestnicy forum zgodzili się co do znaczenia międzynarodowego dialogu w celu znalezienia "wspólnej płaszczyzny, która utoruje drogę do pokoju".

"Siergiej Ławrow docenia i przyjmuje z zadowoleniem konstruktywną rolę odgrywaną przez Chiny w politycznym rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego" – poinformowało chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przed rozmowami w Dżuddzie, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, nazwał udział w nich Chin "super przełomem i historycznym zwycięstwem".

Według CNN, Ukraina i jej zachodni sojusznicy od dawna mają nadzieję, że Chiny i jej przywódca Xi Jinping, samozwańczy przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina, mogą odegrać rolę w pchnięciu Moskwy w kierunku pokoju.

