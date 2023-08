Darmowe kanapki za zmianę imienia. Chętnych nie brakuje

Popularna amerykańska sieć barów szybkiej obsługi złożyła swoim klientom nietypową propozycję.

Zmiana imienia za kanapki

Ten, kto zdecyduje się zmienić własne imię w swoich oficjalnych dokumentach, będzie dostawał od firmy darmowe kanapki do końca życia.

Na razie wygląda na to, że tym mimo wszystko nieco zaskakującym pomysłem słynna sieć "trafiła w dziesiątkę". Otóż jak się okazuje, zaledwie w ciągu czterech dni zgłosiło się blisko 10 tys. chętnych.

Na Subway

Konkretnie, w ciągu 96 godzin od publikacji ogłoszenia, do Subway zgłosiło się w tej sprawie blisko 10 tys. osób. Ludzie ci są zainteresowani tym, żeby zmienić swoje imię w oficjalnych dokumentach, by otrzymać od firmy "darmowe kanapki do końca życia".

Przyszli konsumenci darmowych kanapek są zobowiązani przybrać imię Subway.

Na tym nie koniec "dobrodziejstw". Oprócz darmowych posiłków, każdy, kto skorzysta z oferty, dostanie "nagrodę pieniężną" celem pokrycia urzędowych kosztów zmiany imienia w oficjalnych dokumentach.

Subway eksperymentował ostatnio z rozmaitymi ofertami. W ostatnim czasie sieć postanowiła przywrócić kanapki wycofane wcześniej z menu. W lokalach w Stanach Zjednoczonych wprowadzono także świeżo krojone mięso.

Według informacji przekazanych przez amerykańską agencję Reutera Subway szuka obecnie nabywcy. Szacowana wartość franczyzy z główną siedzibą w Connecticut w USA i 37 tys. lokali na całym świecie sięga ok. 9 mld dolarów, czyli ok. 37 mld zł.

