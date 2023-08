PO ma 35 proc. poparcia? Tak ma wynikać z wewnętrznych sondaży

"Wprost" podał w piątek, że Platforma Obywatelska przeprowadziła wewnętrzne badania, które mają dawać partii Donalda Tuska 35 proc. poparcie. – W partii jest przekonanie, że czas PiS-u się skończył. Przy silnej polaryzacji, odebraniu głosów mniejszym partiom, ten optymistyczny scenariusz 35 proc. dla PO jest możliwy – przekonuje informator, polityk Platformy.

Według źródła, dobre sondażowe wyniki stanowią kłopot dla Trzeciej Drogi (Koalicja Polska-PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni). – Na dzisiaj wszystko jest możliwe, również spadek Trzeciej Drogi pod próg – ocenił informator. Rozmówca "Wprost" wskazuje, że na razie Platforma Obywatelska "adresuje swoja kampanię jedynie do twardego elektoratu", jednak ma się to zmienić po "marszu miliona serc", zapowiedzianym przez Donalda Tuska na 1 października. – Zamysł jest taki, żeby do 1 października, do dnia marszu mobilizować twardy elektorat, a na ostatnie dwa tygodnie kampanii zawalczyć o niezdecydowanych – wyjaśnia.

Polakom żyło się lepiej za PO, czy za PiS? Są wyniki sondażu

W sprawie tego, kiedy żyło się lepiej – za obecnej, czy poprzedniej władzy, Polacy są podzieleni prawie po równo – wynika z ostatniego sondażu United Surveys. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, Polacy podzieleni są prawie po połowie. Zapytani o to, czy lepiej żyło im się przez 8 lat rządów PO-PSL, czy przez 8 lat Zjednoczonej Prawicy, 43, 9 ankietowanych wskazało na czasy obecnej ekipy rządowej. 28 proc. respondentów uznało, że lepiej żyje im się "zdecydowanie teraz", a 15,9, że "raczej teraz".

Według 43,6 proc. badanych ich życie było lepsze w latach 2007-2015. 20,7 proc. ocenia, iż za rządów PO-PSL zdecydowanie żyło im się lepiej, a 22,9 proc. stwierdziło, że "raczej wtedy". 12,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Ciekawie prezentują się dane z uwzględnieniem sympatii wyborczych badanych. Aż 96 proc. ankietowanych głosujących na ZP stwierdziło, że za poprzednich rządów było gorzej. W przypadku sympatyków opozycji tylko 64 proc. wskazuje na rządy ekipy PO-PSL. Zauważyć należy przy tym, że poza sympatykami PO, do opozycji wliczani są także zwolennicy Trzeciej Drogi, Lewicy, czy Konfederacji.

Wśród wyborców deklarujących się jako niezdecydowani, aż 78 proc. jest przekonanych o lepszych warunkach życia za obecnej ekipy rządzącej. Jedynie 14 proc. jest przeciwnego zdania.

