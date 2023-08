Szafarowicz na listach PiS? "Spore szanse na mandat"

Do 6 września do godz. 16 komitety mają czas na zgłaszanie w PKW list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. W ubiegłym tygodniu swoje listy zatwierdziła Rada Krajowa PO. PiS nie odkrywa jeszcze kart. W piątek poznaliśmy za to hasło wyborcze tej kampanii, które będzie promować partia Jarosława Kaczyńskiego – "Bezpieczna przyszłość Polaków".

Młody działacz zawalczy o mandat?

Tymczasem jak podaje portal Wirtualna Polska, jedną z osób, które znajdą się na listach PiS, ma być działacz tej partii z Łowicza Oskar Szafarowicz. 22-letni student prawa na Uniwersytecie Warszawskim jest założycielem profilu "Okiem Młodych" na portalu X, na którym to jest bardzo aktywny. Głośno było o nim w kontekście postępowania, jakie wytoczono mu na uczelni. W lipcu był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego UW w związku z jego wypowiedziami po śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks.

Informację o starcie Szafarowicza jako pierwszy podał na Twitterze dziennikarz Radia Zet Rafał Miżejewski. Wirtualna Polska usłyszała o tych planach wcześniej, z kilku źródeł w obozie władzy.

"Ustaliliśmy, że promotorem kariery Oskara Szafarowicza jest minister Jacek Sasin, który rekomendował działacza z woj. łódzkiego na sieradzką listę PiS. Zdaniem naszych rozmówców Szafarowicz ma spore szanse na zdobycie mandatu poselskiego. Ostatnie miejsce na liście paradoksalnie bywa tzw. miejscem biorącym" – czytamy.

Sam Szafarowicz nie potwierdza tej informacji, a wręcz sugeruje, że nie ma zamiaru walczyć o Sejm. W czwartek bowiem w dość sugestywny sposób poinformował o starcie... w teleturnieju. "Mogę już napisać oficjalnie – startuję. Lata gromadzenia wiedzy, solidnej nauki, zainteresowania światem i Polską, zwłaszcza rodzimą historią – czas przekuć w realny sukces. Teleturniej 'Giganci Historii' był dla mnie fenomenalnym, arcytrudnym, lecz przynoszącym po zwycięstwie wielką satysfakcję, wyzwaniem. Przede mną kolejne – po udanych castingach będę uczestniczył w programie 'Jeden z dziesięciu', a na wyniki castingów w innych konkursach wiedzy czekam z zapartym tchem, może też uda się wystąpić" – napisał.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

