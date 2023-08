Afera wokół symetrystów. Klimatyści wycofują się z Campusu Trzaskowskiego

Organizacja non-profit Wschód pisze sama o sobie tak: "Walczymy o sprawiedliwą i jak najszybszą transformację energetyczną w Polsce".

Przedstawicielka organizacji, aktywistka klimatyczna Dominika Lasota, poinformowała, że Wschód wycofuje się z udziału w Campusie Rafała Trzaskowskiego. "Campus Polska Przyszłości miał być miejscem sensownych dyskusji osób o różnych perspektywach. Po newsie o usunięciu panelu czwórki krytycznych dziennikarzy, zdecydowałyśmy, że Wschód nie weźmie udziału w tym wydarzeniu. Nie będziemy narzędziem partyjnej walki o władzę" – czytamy w komunikacie.

"Nasze działaczki i działacze przygotowywali specjalną strefę inicjatyw, był prezentować na tym wydarzeniu alternatywną propozycję Polski Przyszłości – dobrej dla nas wszystkich, zielonej, sprawiedliwej, ogrzanej i bezpiecznej. Czworo z nas miało wziąć udział w panelach dyskusyjnych" – wyjaśniono.

"Po wyrzuceniu z Campusu czwórki dziennikarzy, którzy są jednymi z najbardziej krytycznych, renomowanych i odpowiedzialnych społecznie dziennikarzy z Polsce (...), naszły nas poważne wątpliwości co do udziału naszej inicjatywy w tym wydarzeniu" – wskazała aktywistka. "Jeśli usunięcie takich osób z Campusu Polska ma być zapowiedzią tego, jak część opozycji planuje traktować wolne media po odsunięciu PiS od władzy... to takie inicjatywy jak nasza, i nasz wyraźny sprzeciw wobec tego, są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek" – wskazano w stanowisku.

Campus Polska Przyszłości odbędzie się w Olsztynie w dniach 23-31 sierpnia.

Campus Polska nie dla symetrystów. "Nie możemy tolerować agresji"

Jeden z paneli miał poprowadzić Marcin Meller. Miała to być dyskusja symetrystów z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla. Meller poinformował jednak na Facebooku, że do żadnej dyskusji nie dojdzie.

"Zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane" – poinformował Meller w mediach społecznościowych. Campus Polska wydał specjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że dialog jest fundamentem cyklicznej imprezy.

"W ostatnich dniach otrzymaliśmy wiele sygnałów od uczestników i gości Campusu, którzy wyrażali swoje niezadowolenie oraz poczucie dyskomfortu związane z wypowiedziami publicznymi jednego z wcześniej zaproszonych przez nas panelistów. Uznaliśmy, iż w poczuciu odpowiedzialności nasza reakcja i próba rozmowy na temat składu konkretnego wydarzenia jest potrzebna" – czytamy w komunikacie.

