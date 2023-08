"Reżim Putina pozostaje stabilny". Łotewskie służby: Apatia w społeczeństwie

Biuro Ochrony Konstytucji (SAB) podzieliło się swoimi ocenami w raporcie. SAB pełni funkcję agencji bezpieczeństwa o funkcjach związanych z wywiadem i kontrwywiadem. Służba wskazuje, że reżim na Kremlu pozostaje stabilny, ale sytuacja wymaga stałego monitorowania.

Agencja zwraca również uwagę na "wzrost apatii społeczno-politycznej" w rosyjskim społeczeństwie. "Ten trend można zaobserwować w badaniach opinii publicznej: społeczeństwo rosyjskie wykazuje ostrożność, zwłaszcza gdy opinie odbiegają od głównego nurtu politycznego" – czytamy w raporcie. Rosjanie wykazują "różne formy poparcia dla operacji specjalnych, w zależności od tego, jak sformułowane jest pytanie".

Putin silniejszy kosztem Prigożyna

SAB zauważa, że czerwcowy bunt Grupy Wagnera kierowanej przez Jewgienija Pirogżyna nie miał znaczącego, negatywnego wpływu na społeczne postrzeganie reżimu Putina, choć istnieją powody, by sądzić, że poparcie dla samego lidera Grupy spadło.

"Przed incydentem z Prigożynem popierała go prawie połowa Rosjan, a po niej już tylko jedna piąta. Tymczasem poparcie dla rosyjskiego Ministerstwa Obrony wzrosło kilkukrotnie: o ile przed puczem popierała je tylko jedna dziesiąta ludności, to liczba ta zbliżyła się do dwóch piątych" – czytamy w raporcie łotewskich służb.

Protesty na dużą skalę przeciwko rosyjskiemu rządowi są uważane za mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. "Podczas gdy postawa społeczeństwa rosyjskiego wobec wojny na Ukrainie jest złożona i zmienna, obecnie nie ma sygnałów o istotnym bezpośrednim zagrożeniu dla stabilności politycznej reżimu Putina w Rosji" – informuje SAB.

W tym tygodniu prezydent Łotwy zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu omówienia sytuacji na granicy z Federacją Rosyjską i Białorusią.

