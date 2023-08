"Zapłać za tych idiotów". Albania: Włosi opuścili restaurację bez płacenia. Reakcja Meloni

Premier Giorgia Meloni, która dołączyła do rosnącej liczby Włochów odwiedzających Albanię podczas tegorocznych wakacji, zapewniła, że właścicielka lokalnej restauracji nie została bez pieniędzy po tym, jak grupa jej rodaków uciekła nie płacąc rachunków – podał Reuters.

Meloni i jej rodzina spędzili w tym tygodniu kilka dni w Albanii jako gość premiera Ediego Ramy, którego kraj cieszy się tego lata boomem turystycznym, . Turystów przyciągają białe piaszczyste plaże i niskie ceny w porównaniu z resztą Europy. Kiedy wiadomość o tym, że grupa Włochów uciekła bez płacenia z restauracji w mieście Berat, rozeszła się po lokalnych mediach, do akcji wkroczyła premier Meloni.

Meloni bierze sprawy w swoje ręce

– Idź i zapłać rachunek za tych idiotów, proszę – słowa Meloni, w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Stampa", zacytował premier Albanii. Szefowa włoskiego rządy wydała takie polecenie ambasadorowi Włoch.

Podczas pobytu w Albanii Meloni towarzyszył, Francesco Lollobrigida, włoski minister rolnictwa, prywatnie szwagier premier. Powiedział Reutersowi, że uregulowanie rachunku to kwestia dumy narodowej. – Zaproponowała, że zapłaci rachunek. Ambasador był w drodze powrotnej do Tirany i był w stanie to zrobić – wskazał, dodając, że "kilka nieuczciwych osób nie może zawstydzić narodu przyzwoitych ludzi".

Albańskie marzenia

Premier Rama powiedział w wywiadzie telewizyjnym w zeszłym tygodniu, że Albania spodziewa się w tym roku powitać blisko 500 tys. gości z Włoch. Wielu Włochów zrezygnowało z podróży krajowych w obliczu rosnących cen i wyjechało na Bałkany, gdzie noclegi i plażowe atrakcje są wyraźnie tańsze. Potencjał turystyczny Albanii jest tak duży, że premier Edi Rama marzy o tym, by do końca dekady uczynić z kraju "turystycznego mistrza" regionu.

