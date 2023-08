"Mięso to mięso". Szokujący wpis kandydatki Konfederacji

Chodzi o Natalię Jabłońską, która będzie się ubiegać o mandat posła z ostatniego miejsca listy w Koninie. Kilka dni temu działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego, Piotr Cezary Lisiecki, napisał na Facebooku, że "ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986r.".

W tej sprawie postanowiła wypowiedzieć się Natalia Jabłońska. Skomentowała wpis słowami: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso".

Jabłońska jest doradcą podatkowym. – Inflacja oraz przeregulowanie gospodarki dotyczy nie tylko Polski. Cała Unia jest dotknięta chorą polityką klimatyczną. Przyczyną tych problemów są rządy globalnych korporacji. Mieliśmy tego świadectwo w czasach pandemii, kiedy to narzucały swoje regulacje ze szkodą dla małych przedsiębiorstw. Swoją siłę biorą stąd, że mają możliwość drukowania pieniądza i decydują o systemie finansowym – mówiła w lipcu, podczas prezentacji kandydatów do Sejmu z okręgu nr 37.

Straszyła ukrainizacją Polski, teraz zasili pakt senacki opozycji

W czwartek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" ogłosili podpisanie paktu senackiego. Zgodnie z porozumieniem ugrupowania te nie będą ze sobą konkurować w wyborach do Senatu. W każdym okręgu będą mieć tylko jednego, wspólnego kandydata. Wiadomo, że do Senatu będzie kandydował Grzegorz Schetyna.

Do Senatu wystartuje również zgłoszona przez PSL Małgorzata Zych. Z okręgu nr 54 (Stalowa Wola) miał początkowo kandydować do Ryszard Petru, jednak w ostatniej chwili zrezygnował i opozycja musiała na szybko znaleźć innego kandydata.

– Ustaliliśmy, że skoro to Podkarpacie, czyli region trudny dla nas i Lewicy, to kandydata znajdzie PSL. No i znaleźli. Konfederatkę - mówi polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Wirtualną Polską. Małgorzata Zych wystartowała w poprzednich wyborach parlamentarnych z ramienia Konfederacji, współpracowała z Grzegorzem Braunem i protestowała przeciwko "ukrainizacji Polski". Z kolei. Unię Europejską nazywała "eurokołchozem".

