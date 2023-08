Z Brukseli na Wiejską. Ci europosłowie PiS mają walczyć o mandaty

Do 6 września komitety mają czas na rejestrację w Państwowej Komisji Wyborczej swoich list wyborczych. "Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić listy wyborcze dopiero na początku września. Do tego czasu można mówić o prawdopodobnych, a nie o pewnych rozstrzygnięciach. Takim jest właśnie powrót z PE do Sejmu czwórki polityków" – wskazuje "Super Express". Tabloid podaje nazwiska. O miejsce w polskim parlamencie mają zawalczyć: Elżbieta Rafalska (była minister rodziny), Patryk Jaki (Suwerenna Polska, był wiceminister sprawiedliwości), Zbigniew Kuźmiuk i Dominik Tarczyński.

– To efekt wewnętrznych badań, które pokazują, co może dać start konkretnej osoby – twierdzi informator z kierownictwa PiS.

Swoją gotowość startu do Sejmu potwierdza Zbigniew Kuźmiuk. – Byłem pytany, czy jestem gotów wystartować i potwierdziłem, że jestem do dyspozycji. Ostateczne decyzje w sprawie list ciągle jednak nie zapadły – mówi. Startu w jesiennych wyborach nie wykluczał też Patryk Jaki. - Jeśli moja obecność na listach Zjednoczonej Prawicy pomoże wygrać z Donaldem Tuskiem, to jestem do dyspozycji – zapewnia w rozmowie z "SE".

Zjednoczona Prawica na czele nowego sondażu. Ile partii wejdzie do Sejmu?

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – zapytali w najnowszym sondażu na zlecenie portalu wPolityce.pl ankieterzy pracowni Social Changes.

Na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 39 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej firmy). Koalicja Obywatelska odnotowała 29 proc. poparcia (także bez zmian). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 13 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Lewica kolejny raz traci – tym razem 2 pkt. proc. – i obecnie może liczyć na 7 proc. poparcia. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni głos chce oddać 5 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), natomiast na Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską – 4 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Kukiz‘15 i Porozumienie mogą liczyć na 1 proc. poparcia. Inne ugrupowania wybrało 1 proc. uczestników badania.

