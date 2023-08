"Dotrzemy do końca". Kapustkin namawia wagnerowców do obalenia Kremla

Grupa rosyjskich bojowników walczących po stronie ukraińskiej, wezwała Grupę Wagnera do zmiany strony i dołączenia do jej szeregów, aby zemścić się za śmierć Jewgienija Prigożyna i założyciela tej prywatnej armii, Dmitrija Utkina.

"Stoicie teraz przed poważnym wyborem – możecie stanąć po stronie ministerstwa obrony Rosji i służyć jako psy stróżujące dla egzekutorów swoich dowódców albo zemścić się" – powiedział w opublikowanym przemówieniu wideo dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RVC) Denis Kapustin. "Aby się zemścić, trzeba przejść na stronę Ukrainy" – wskazał.

Dowódca RVC powołał Korpus rok remu. RVC walczy po stronie ukraińskiej i twierdzi, że stoi za kilkoma atakami wojskowymi na rosyjskie regiony przygraniczne. "Skończmy z krwawym mieleniem mięsa w ramach specjalnej operacji wojskowej" – zaapelował w przemówieniu do najemników z Grupy Wagnera.

Nawiązał też do czerwcowego buntu wagnerowców, którym dowodził Jewgienij Prigożyn. – Następnie pomaszerujemy do Moskwy i tym razem nie zatrzymamy się 200 kilometrów przed obwodnicą Moskwy, ale dotrzemy do końca – zachęca Denis Kapustkin.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Co widziały amerykańskie satelity?

Jak podają amerykańskie media, wersja mówiąca, że samolot szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna został zestrzelony przez system obrony powietrznej, nie została potwierdzona przez wywiad satelitarny.

Według "The New York Times" satelity nie zarejestrowały żadnego startu rakiety, który mógłby potwierdzać to założenie.

Wcześniej zachodni urzędnik powiedział "Financial Times" o rosyjskim ataku obrony powietrznej w pierwszych godzinach po katastrofie, a dzień później tę wersję powtórzyli urzędnicy amerykańscy, z którymi rozmawiała agencja Reutera.

