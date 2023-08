"Je**ć PiS", "Ziobro, ty ku**o". Wulgarny skecz podczas gali Polsatu

Na otwarcie festiwalu "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" w Kielcach wystąpił Kabaret Młodych Panów ze skeczem "Sklep zoologiczny". Portal Plejada relacjonuje, że podczas występu publiczność usłyszała wiele przekleństw, których stacja, emitująca imprezę, nie ocenzurowała.

Głównym bohaterem programu jest sprzedawca, do którego przychodzą kolejni klienci. Jednym z nich jest mężczyzna, który kupuje papugę. Po zakupie schodzi ze sceny, jednak po chwili wraca, skarżąc się na to, co mówi ptak. I wtedy, po otwarciu pudełka z papugą, na sali rozległo się hasło: "J***ć PiS!". Jest to hasło, które od paru lat towarzyszy najbardziej radyklanym zwolennikom opozycji. Było ono skandowane m.in. podczas Marszu 4 czerwca zorganizowanym przez Donalda Tuska.

Widownia zachwycona wyzwiskami

Plejada wskazuje, że na to hasło widzowie zareagowali gromkim śmiechem. Podobnie było przy otwarciu kolejnego pudełka, któremu towarzyszył okrzyk: "Kaczyński, będziesz siedział!". Klient stwierdził, że z powodu papugi "boi w domu okno otworzyć". W odpowiedzi od sprzedawcy usłyszał: – Niech pan wróci do domu z papugą, niech pan ją ustawi przed telewizorem i włączy jej TVP Info. Po tygodniu będzie nadawała na Tuska!

Przy kolejnym otwarciu pudełka przez sprzedawcę, wydobyło się kolejne, wulgarne zdanie (nieocenzurowane przez Polsat): "Ziobro, ty k***o j****a!".

Podczas skeczu pojawiło się jeszcze m.in. słowo "zj**b" (wypowiedziane pod adresem klienta). Przekleństwa za każdym razem wywoływały salwy śmiechu na sali.

Skecz można oglądać na facebookowym profilu Kabaretu Młodych Panów. Również w komentarzach internauci wyrażają zachwyt nad występem. "Dajcie jedną papugę przygarnę"; "piękna ta gala była, pięknie pojechaliście po tych pisiorach"; "jak zawsze trafione w punkt" – oto niektóre z komentarzy.

