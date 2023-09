Konfederacja pozwała "Wyborczą". Sąd oddalił wniosek

"Wyborcza" nie musi usuwać fragmentu artykułu, publikować sprostowań i przeprosin ani wpłacać 20 tys. zł na cel społeczny – taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalając tym samym wniosek złożony przez Konfederację. Chodzi o fragment artykułu z 21 sierpnia w części dotyczącej tzw. bonu zdrowotnego, który proponuje ta partia.

"Sąd w I instancji oddalił wniosek Konfederacji i uznał, że w poniższym fragmencie nie są zawarte nieprawdziwe informacje, tylko ogólnikowe stwierdzenia, których prawdziwości lub fałszu nie da się zweryfikować. Oczywiście odwołujemy się. Finał postępowania w przyszłym tygodniu" – napisał na portalu X skarbnik Konfederacji Michał Wawer.

Wawer: Kłamstwa nt. naszego programu zdrowotnego

– Od kiedy Konfederacji poszły w górę sondaże, jesteśmy świadkami bezprecedensowej kampanii kłamstw i manipulacji na temat naszych postulatów programowych. Na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia programu zdrowotnego Konfederacji. Program, który zaproponowaliśmy, jest w gruncie rzeczy dość prosty i oczywisty. To, co postulujemy, to jest zniesienie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia, doprowadzenie do sytuacji, gdzie każdy pacjent może wypisać się z NFZ-u, wziąć przepadające na niego pieniądze z systemu ochrony zdrowia ze składek zdrowotnych i pójść do innego ubezpieczyciela, który będzie gwarantował te same świadczenia. Jest to system, który nie jest żadnym wielkim oryginalnym pomysłem. W takiej formie działa chociażby w Niemczech. Wydawałoby się nic rewolucyjnego – mówił Wawer podczas konferencji prasowej w czwartek.

– W ostatnich tygodni z dziesiątków źródeł słyszeliśmy, że Konfederacja chce zabrać Polakom dostęp do publicznej ochrony zdrowia, wprowadzić limit wydatków na osobę, powyżej którego trzeba będzie dopłacać z własnej kieszeni, że Konfederacja będzie wymagać od Polaków dodatkowych ubezpieczeń od ciężkich chorób. Padła nawet konkretna kwota – 4340 zł, której nie ma ani w naszym programie, ani w wypowiedziach któregokolwiek z liderów Konfederacji – wskazał skarbnik partii.

Tryb wyborczy to specjalny błyskawiczny tryb, rozpatrywany w ciągu 24 godzin.

