"Naval" kandydatem Trzeciej Drogi do Sejmu

"Krzyczenie o bezpieczeństwie jest łatwiejsze niż narażanie dla niego życia. Narzekanie na politykę jest łatwiejsze niż wejście do niej i próba jej naprawy. Paweł 'Naval' Mateńczuk dołącza do nas na Trzeciej Drodze. Dzięki, że idziesz z nami w Nowym Sączu. Do przodu!" – napisał na portalu X Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

twitter

Kim jest "Naval"?

Mateńczuk w latach 1993–1995 pełnił służbę w 1 Pułku Specjalnym w Lublińcu. W trakcie służby brał udział w misji UNIFIL. W 1995 r. wyjechał do Libanu na swoją pierwszą, trwającą pół roku misję pokojową ONZ. Służył w kompanii inżynieryjno-saperskiej w Jouaiyya, która budowała drogi i rozminowywała tereny na pograniczu libańsko-izraelskim. Służbę zasadniczą zakończył w stopniu starszego kaprala. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej ukończył liceum. Wtedy zdecydował się na wysłanie dokumentów do JW GROM. W roku 1998 pozytywnie przeszedł selekcję (rekrutację do jednostki) w Bieszczadach. Był operatorem w JW GROM w latach 1998–2012. Zakończył służbę w stopniu starszego chorążego sztabowego na stanowisku dowódcy sekcji.

W trakcie służby "Naval" dziewięć razy wyjeżdżał na misje bojowe do Iraku i Afganistanu. W trakcie całej kariery wojskowej był aktywnie zaangażowany w zwalczanie terroryzmu.

Paweł Mateńczuk jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Pełni funkcję wiceprezesa fundacji „NIEZAPOMNIANI”, organizatora biegu ekstremalnego pod nazwą „GROM Challenge”. Pisze książki, pracuje przy programach TV dot. wojskowości. Udziela się jako ekspert ds. armii.

"Naval" został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności Kraju" oraz Złotą Odznaką GROM-u.

Czytaj też:

"Zrobili mielonkę z naszych marzeń". Kongres Trzeciej Drogi