Wzrost oglądalności serwisów informacyjnych. "Wiadomości" gonią "Fakty"

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazły się "Fakty". Program TVN i TVN24 BiS w sierpniu 2023 roku oglądało średnio 2,17 mln widzów, co zapewniło stacjom 22,24 proc. udziału w rynku telewizyjnym. "W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 0,12 proc. widzów, czyli 3 tys. oglądających, a jego udział spadł z 22,97 proc." – tak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl. Średnia oglądalność "Faktów" w TVN w zeszłym miesiącu wyniosła 1,88 mln widzów, a w TVN24 BiS – 291 tys.

Drugie miejsce należy do "Wiadomości". Widownia programu w TVP1, TVP Info i TVP Polonia w ciągu roku wzrosła najbardziej w zestawieniu – o 4,89 proc., co oznacz wzrost o 98 tys. oglądających. "W sierpniu 2023 roku zwiększyła się do 2,11 mln osób (1,46 mln w TVP1, 614 tys. w TVP Info i 39 tys. w TVP Polonia). SHR% dziennika w zeszłym miesiącu wyniósł 20,83 proc. (20,29 proc. w sierpniu 2022 roku)" – czytamy. Taki wynik oznacza, że "Wiadomości" powoli gonią swojego konkurenta z TVN.

Dalej "Teleexpress" i "Wydarzenia"

Podium zamyka inny serwis mediów publicznych, czyli "Teleexpress". jego oglądalność w TVP1, TVP Info i TVP Polonia w ciągu roku zmniejszyła się najbardziej w zestawieniu – o 7,45 proc., czyli o 138 tys. widzów. W sierpniu 2023 roku wyniosła 1,71 mln osób (1,09 mln w TVP1, 596 tys. w TVP Info i 27 tys. w TVP Polonia). Z kolei udział serwisu uplasował się na poziomie 23,12 proc. (rok wcześniej było to 24,45 proc.).

Poza podium znalazły się "Wydarzenia" Polsatu, Polsatu News i Wydarzeń24. Widownia serwisu na tych trzech antenach to 1,39 mln osób, po wzroście wynoszącym 0,87 proc. (12 tys. widzów). Średnia widownia "Wydarzeń" na głównej antenie wyniosła 1,08 mln osób, w Polsat News – 228 tys., a w Wydarzenia24 – 87 tys. – podają Wirtualne Media.

Czytaj też:

Ziobro kieruje do KRRiT skargę na TVN. "Ideologiczne zaangażowanie"