Kłopoty Brejzy. Prokuratura chce uchylenia immunitetu

Prokurator wskazuje, że powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu. Chodzi o podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego oraz Ryszarda B. (prywatnie ojca senatora Krzysztofa Brejzy).

– Ryszardowi B. prokurator zarzucił, że w okresie od stycznia 2015 r. do października 2017 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z ustaleń śledztwa wynika, że prezydent wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta wykonujących obowiązki w nowo powstałym wydziale kultury, promocji i komunikacji społecznej dla celów prywatnych – przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Dodała, że dalsza analiza materiału dowodowego wykazała, że pomysłodawcą powołania ww. wydziału w strukturze ratusza był Krzysztof B. i to on faktycznie zarządzał "pracami" tej jednostki.

"Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że Krzysztof B. współdziałał ze swoim ojcem w wykorzystaniu aparatu samorządowego dla realizacji własnych celów" – przekazała prokuratura. "We wniosku o uchylenie immunitetu czyny Krzysztofa B. prokurator zakwalifikował z art. 231 §1 i 2 w zw. z art. 21 § 2 kodeksu karnego, czyli jako przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków" – podano.

By postawić senatorowi zarzuty, najpierw izba musi przegłosować wniosek o uchylenie mu immunitetu.

"Wydział nienawiści"

W sierpniu 2019 r. na portalu tvp.info został opublikowany artykuł pt. "Nie wdawać się w dyskusję, klepać [komentarze]". Instrukcje Brejzy dla "wydziału nienawiści", gdzie ujawniono kolejne informacje ws. afery fakturowej w Inowrocławiu, przedstawiające schemat działania "wydziału nienawiści", jaki był zainstalowany w inowrocławskim ratuszu. We wszystkim miał uczestniczyć ówczesny poseł Krzysztof Brejza.

