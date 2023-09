Kijów: Blinken i Kułeba odwiedzili McDonald's

Kułeba i Blinken zjedli szybką przekąskę w McDonald's w Kijowie, przed wspólną konferencją prasową i po spotkaniu Blinkena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Antony Blinken przebywa z dwudniową podróżą na Ukrainie – to pierwsza podróż wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego od rozpoczęcia kontrofensywy Kijowa na początku czerwca.

W rozmowie z reporterami podczas posiłku Kułeba wspomniał, jak po inwazji Rosji powiedział Blinkenowi przez telefon, jak ważnym symbolem będzie powrót sieci fast foodów na Ukrainę. – Sekretarz powiedział, że mnie wysłuchał i dokładnie sprawdzi, co da się zrobić – powiedział polityk. – Kilka dni później mój zespół otrzymał telefon z ambasady USA w sprawie tej prośby – dodał.

– Myślę, że obecność McDonald's w kraju to przesłanie: przesłanie zaufania... Tak rozpoczął się powrót McDonald's – podczas rozmowy telefonicznej. I dlatego jesteśmy tu dziś wieczorem – dodał Dmytro Kułeba.

Największa na świecie sieć burgerowni zamknęła swoje restauracje na Ukrainie i w Rosji w marcu 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji. Jednak we wrześniu 2022 r. ponownie otworzyła niektóre oddziały na Ukrainie, podczas gdy w Rosji amerykańska firma sprzedała swoje sklepy. Zostały ponownie otwarte w czerwcu 2022 roku pod nowym, rosyjskim brandem.

Antony Blinken powiedział, że McDonald's nie może się doczekać powrotu na całą Ukrainę, a obaj dyplomaci chcieli uczcić tę chwilę wspólnym posiłkiem.

Kolejna transza pomocy USA dla Ukrainy. W pakiecie naboje ze zubożonym uranem

Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział dostarczenie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej. Decyzję ogłosił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Pakiet, którego koszt szacowany jest na 175 mln dolarów, będzie zawierał: naboje ze zubożonego uranu kal. 120 mm do czołgów Abrams (po raz pierwszy); wyposażenie systemów obrony powietrznej; dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS; amunicję artyleryjską 155 mm i 105 mm; systemy moździerzowe 81 mm z amunicją; ciężkie przeciwpancerne rakiety kierowane TOW oraz systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4; ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej; taktyczne systemy nawigacji powietrznej oraz systemy bezpiecznej łączności i urządzenia pomocnicze; amunicja do niszczenię przeszkód, części zamienne i inny sprzęt terenowy.

To 46. pakiet pomocowy, który administracja Joe Bidena przekaże Ukrainie ze składów Departamentu Obrony, począwszy od sierpnia 2021 r.

