AfD rośnie w sondażach. Rządzący z "historycznie niskim poparciem"

Działacze i sympatycy Alternatywy dla Niemiec (AfD) mają powody do zadowolenia. Mimo cenzury medialnej i "kordonu sanitarnego" założonego na formację przez wszystkie pozostałe ugrupowania, poparcie sondażowe rośnie.

Nowy sondaż – rośnie AfD

W nowym sondażu AfD może liczyć na 22 proc. głosów. Badanie przeprowadził instytut Insa dla "Bild am Sonntag".

Na czele pozostaje określana jako chadecka unia CDU/CSU, która uzyskała w tym tygodniu 27 proc. poparcia. Oznacza to wynik bez zmian w zestawieniu z poprzednią ankietą.

Słabnąca koalicja rządząca

Wyniki formacji współtworzących obecnie rządzącą w Niemczech "pozostają na historycznie niskim poziomie" – zwraca uwagę "Die Welt".

Socjaldemokratyczna SPD otrzymała 18 proc. głosów, a jej koalicjanci – Zieloni – 13 proc., a FDP – 7 proc.

Na skrajną lewicę Die Linke oddałoby głos 5 proc. badanych, a na pozostałe formacje – 8 proc. wyborców.

Liderka prawicy: Ludzie mają dość tego, co robi władza

Przypomnijmy, że AfD wyprzedziła SPD w czerwcu. W badaniu instytut Forsa dla stacji telewizyjnych RTL i ntv uznawana za skrajnie prawicową partia zanotowała 19 procent, a socjaldemokracja 18 proc. Od tamtej pory przewaga prawicy wobec partii Olafa Scholza rośnie.

"Zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi", powiedziała komentując w czerwcu dobre wyniki partii współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, cytowana przez dw.com. Polityk zapytana o rosnącą popularność swojej partii studziła emocje. Podkreśliła swoje ostrożne podejście do sondaży. "To, co jest tutaj odzwierciedlone, to fakt, że ludzie mają dość tego, co robi z nimi i co wychodzi od koalicji rządzącej. I oczywiście także od poprzedniego rządu" – stwierdziła Weidel. W jej ocenie to, co jest obecnie w Niemczech realizowane, to "zielona polityka".

