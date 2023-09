Gwiazda show "Big Brother" startuje do Senatu

Manuela Michalak zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji programu "Big Brother" (2002 r.). Reality-show polegał na obserwacji codziennego życia uczestników zamkniętych we wspólnym domu i śledzeniu ich relacji. Ich codzienność było rejestrowana przez kamery.

Uczestniczka programu "Big Brother" prowadziła przez kilka lat "Maraton uśmiechu" w stacji TVN. Pojawiła się także w filmach Jerzego Gruzy "Gulczas, a jak myślisz?" oraz "Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja".



Jak poinformował "Fakt", celebrytka zamierza kandydować w nadchodzących wyborach do Senatu. Michalak ma startować z listy Bezpartyjnych Samorządowców z okręgu ostrowskiego. "Jestem przyzwyczajona do kamer, mikrofonu i dziennikarzy, to dla mnie rzecz powszednia. Jako psycholog z wykształcenia poradzę sobie z rozwiązywaniem konfliktów w drodze do normalnej Polski" – mówi w rozmowie z dziennikiem.

Pomysł na Polskę

Jaki ma pomysł na zmiany w Polsce? "Przede wszystkim chcę końca wojny między Polakami, bo dzielimy się, zamiast jednoczyć. Mocno leży mi też na sercu sprawa małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza rzemieślników. Widzę, jak małe punkty usługowe znikają w błyskawicznym tempie. Postulaty Bezpartyjnych Samorządowców, które mogą pomóc w tej sytuacji, to m.in. zerowy PIT dla wszystkich obywateli. Jestem też za bezpłatną komunikacją regionalną. Kolejny ważny dla mnie postulat to darmowe posiłki dla uczniów, to bardzo ważna sprawa, bo z powodu niskich zarobków rodziców dzieci mają okazję dobrze zjeść tylko w szkołach" – przekonuje Michalak.

Dodała, że chce kandydować do Senatu, a nie do Sejmu, ponieważ Senat jest instytucją, która kreuje i trzyma pieczę nad ustawami. "Senat skupia się bardziej nad merytoryką ustaw, mniej tam polityki, a więcej pracy i dyskusji. Chcę być głosem obywateli w Senacie, stąd taka decyzja - oznajmiła Michalak. Celebrytka stwierdziła, że nie chce się wypowiadać w kwestii obecnej kadencji Senatu. - Każdy robi to, na co sumienie mu pozwala i stara się jak najlepiej wywiązywać z obowiązków. Jeśli doprowadzimy do Polski zjednoczonej, praca każdego urzędu, każdej instytucji, Sejmu czy Senatu będzie o wiele bardziej efektywna" – przekonuje celebrytka.

