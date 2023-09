Znana aktorka usłyszała zarzuty. Śpiewak: Sprzątamy internet z alkopatusów

"Magdalena C. z zarzutami za reklamę wódki po moim zawiadomieniu. Mam nadzieję, że podda się karze i odda pieniądze zarobione na przestępstwie na rzecz ofiar alkoholizmu. Sprzątamy internet z alkopatusów" – napisał na portalu X aktywista miejski Jan Śpiewak.

– W toku dochodzenia prokurator postanowił przedstawić Magdalenie C. zarzut, że w okresie od czerwca do sierpnia 2023 roku, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego w postaci wódki, poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook – przekazał prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jego słowa cytuje portal Pudelek.

Aktorce grozi kara od 10 tys. zł grzywny do aż 500 tys. zł. C. odmówiła składania wyjaśnień.

Już wcześniej problemy z tytułu reklamowania alkoholu w sieci miał m.in. były naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis. We wtorek 18 lipca serwis wPolityce.pl podał, że Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów skierowała akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L.

– Tomasz L. został oskarżony o to, że w okresie od 27 listopada do 3 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako redaktor naczelny tygodnika, będąc odpowiedzialnym za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadził reklamę napojów alkoholowych w postaci wódek, brandy, whisky, a także likierów poprzez publiczne rozpowszechnianie ich znaków towarowych oraz symboli graficznych, a także cen i odnośników do stron internetowych dystrybutorów, które zaprezentowane zostały w bezpłatnym dodatku prezentowych dołączonym do wskazanego tygodnika, przy czym działanie to służyło popularyzowaniu znaków towarowych przedstawionych tam napojów alkoholowych, tj. o czyn z art. 452 ust. 3 w zw. z art. 452 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – cytuje informacje uzyskane od prokuratury serwis wPolityce.pl.

Wiadomo, że dziennikarz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Jak przypomina prokuratura, przestępstwo prowadzenia reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy zagrożone jest grzywną w wysokości od 10 000 do 500 000 złotych.

