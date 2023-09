Dramat we Lwowie. Rosyjskie drony doszczętnie zniszczyły magazyn Caritas

Do zdarzenia doszło we około godz. 5 rano. Jeden z dronów, którymi we wtorek rano Rosjanie zaatakowali Lwów, uderzył również w magazyn z pomocą humanitarną Caritas-Spes Ukraina.

„Atak na nasz magazyn po raz kolejny potwierdził prawdziwe intencje Rosji. Przecież w pobliżu nie było żadnych strategicznych obiektów" – zaznaczył dyrektor wykonawczy Caritas-Spes Ukraina ks. Wiaczesław Hrynewycz SAC.

Jak podkreślił ks. Hrynewycz, od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę udało się zorganizować sieć na potrzeby projektów humanitarnych. „Jedna z gałęzi tej sieci została zniszczona, więc opóźni to dostawę pomocy humanitarnej, która została już zaplanowana i rozdystrybuowana, a na którą czekali ludzie w wielkiej potrzebie" – powiedział dyrektor wykonawczy Caritas-Spes Ukraina. „Jednak najważniejszą rzeczą jest to, że nikt nie zginął i nikt nie został ranny" – dodał.

W 2023 roku, w wyniku realizacji projektów szybkiego reagowania, misja religijna Caritas-Spes Ukraina udzieliła pomocy w 23 regionach, 15 000 miejscowości i 280 046 osobom. Od początku inwazji na pełną skalę pomoc otrzymało 1 048 546 osób. Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., trwa już ponad 570 dni.

Rosja zaatakowała w nocy Lwów. Jedna osoba ciężko ranna

Minionej nocy Rosja zaatakowała Lwów przy użyciu dronów. W wyniku ataku wybuchł pożar w magazynie przemysłowym w mieście. Uratowano dwie osoby. Jak poinformował szef obwodu lwowskiego Maksym Kozicki, spod gruzów zawalonego magazynu udało się uratować dwie osoby – mężczyznę i kobietę. Lekarze oceniają stan rannego mężczyzny jako poważny, kobiecie nic się nie stało.

Jak zauważają dziennikarze ukraińskiego serwisu BBC, atak dronów na Lwów był najdłuższym od rozpoczęcia wojny na pełną skalę. Drony przeleciały nad historycznym centrum miasta, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

