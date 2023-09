Pożar w bazylice w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej informowano o "gejowskiej orgii"

Ogień podłożono pod boczne wejście do świątyni. - Informacje o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 22:09, był to pożar drzwi bocznych dwuskrzydłowych bazyliki od strony ulicy Królowej Jadwigi - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" asp. Rafał Dulewski, rzecznik komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej.

Na miejscu pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej. Ogień został bardzo szybko ugaszony, nikomu nic się nie stało. "Mieszkańcy Dąbrowy uważają, że to odwet za skandal, który w parafii wywołał ks. Tomasz Z." – wskazuje "SE".

Szokująca orgia na plebanii?

Impreza z seksualnym podtekstem, którą miał zorganizować wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, została opisana przez "Gazetę Wyborczą". Zajście miało mieć miejsce w w mieszkaniu w budynku parafialnym. Zamówiono męską prostytutkę. Uczestnicy mieli zażywać także tabletki na potencję. Gdy opłacony mężczyzna stracił przytomność, jeden z uczestników wezwał pogotowie, jednak – jak donoszą media– później został wyrzucony za drzwi. Pozostali uczestnicy nie chcieli wpuścić do środka ratowników medycznych. Konieczna była interwencja policji.

"Diecezja sosnowiecka jest do kasacji. Lata temu media pisały o księdzu homo, bywalcu klubów gejowskich. Do dziś robi karierę. Niedawno ksiądz zabił tam diakona i sam popełnił samobójstwo. Teraz homo orgia. Biskup Kaszak rządzi tam od 2009. Nie wie, co się dzieje? Bp Kaszak ma w swojej diecezji homoseksualne bagno. Jeżeli którykolwiek z biskupów w KEP na serio traktuje Boga, to się, Panowie, ogarnijcie. Możecie robić tysiące konferencji o ochronie nieletnich, ale ludzie i tak się odwrócą. Gejowskie orgie to jakby zła formą ewangelizacji" – tak sprawę na portalu X komentował publicysta "Do Rzeczy" Paweł Chmielewski.

