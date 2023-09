Niemcy wprowadzą kontrole na granicy z Polską

"Takie dodatkowe kontrole muszą być zintegrowane z kontrolą całej strefy nadgranicznej realizowanej za pomocą cywilnych wywiadowców" – wyjaśniła Faeser w rozmowie z "Welt am Sonntag". Dotychczas minister odmawiała zgody na zaostrzenie kontroli, czego od dawna domagała się opozycyjna CDU, w kontekście nasilonego zjawiska napływu nielegalnych migrantów.

Szefowa MSW Niemiec przekonuje, że obecność policji federalnej na granicach z Polską i Czechami została już wzmocniona. Nancy Faeser zabiega też o porozumienie z Czechami, aby umożliwić niemieckiej policji operowanie na czeskim terytorium. Taka umowa istnieje między Niemcami a Szwajcarią.

Dziennik "FAZ" publikuje reakcję posła CDU Alexandra Throma. "Wreszcie, chociaż o wiele miesięcy za późno. Widać, że opozycja działa skutecznie" – powiedział.

"Jesień będzie trudna"

W tym tygodniu minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster (CDU) wezwał rząd federalny do wprowadzenia stacjonarnych kontroli granicznych z Polską. – Policja federalna musi zostać umieszczona przez MSW bezpośrednio na linii granicznej, na przejściach granicznych – powiedział polityk radiu Deutschlandfunk. Jak dodał, "tam musiałyby być przeprowadzane kontrole". Schuster przekonuje, że jest to konieczne, ponieważ nasila się zjawisko nielegalnej migracji.

Armin Schuster stwierdził, że preferowane przez federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser przeprowadzanie kontroli policyjnych w głębi Niemiec nie wystarczy, aby opanować problem przemytu migrantów. W sierpniu 2023 r. granicę z Saksonią przekroczyło prawie 5000 osób, jak poinformował. Jest to dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z sierpniem 2021 roku. Minister spraw wewnętrznych Saksonii nie zgodził się z opinią szefowej MSW, że odesłanie migranta jest również możliwe w przypadku kontroli w głębi kraju. – Zgodnie z dominującą opinią prawną, zawrócenie jest możliwe tylko przed wjazdem. Decydującym powodem do kontroli granicznych jest to, że można zawrócić na linii granicznej – przekonywał.

