Powrót kontroli granicznych. Niemiecka policja popiera decyzję MSW

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała, że planuje wprowadzenie stałych kontroli na granicach z Polską i Czechami. "Takie dodatkowe kontrole muszą być zintegrowane z kontrolą całej strefy nadgranicznej realizowanej za pomocą cywilnych wywiadowców" – wyjaśniła Faeser w rozmowie z "Welt am Sonntag". Dotychczas minister odmawiała zgody na zaostrzenie kontroli, czego od dawna domagała się opozycyjna CDU, w kontekście nasilonego zjawiska napływu nielegalnych migrantów.

Szefowa MSW Niemiec przekonuje, że obecność policji federalnej na granicach z Polską i Czechami została już wzmocniona. Nancy Faeser zabiega też o porozumienie z Czechami, aby umożliwić niemieckiej policji operowanie na czeskim terytorium. Taka umowa istnieje między Niemcami a Szwajcarią.

Policja zadowolona

– To właściwe podejście – ocenia zapowiedź minister przewodniczący związku zawodowego policji (GdP) Jochen Kopelke.–Musimy skupić się przede wszystkim na zwalczaniu przestępczości przemytniczej opartej na gangach, co jest kluczem do ograniczenia nielegalnej migracji – powiedział mediom RND. Jak zauważa, stałe kontrole graniczne nie są możliwe ze względu na koniczność angażowania personelu i technologii, nie doprowadziłyby też z uwagi na obowiązujące w UE prawo do spadku liczby osób ubiegających się o azyl. Zamiast tego należy podjąć konsekwentne działania właśnie przeciw gangom przemytników ludzi – ocenia szef GdP.

Wskazuje na to, jak bardzo kontrole mogą ją wesprzeć. – Informacje o strukturach gangów i przepływach pieniędzy można uzyskać jedynie wtedy, gdy rozpracuje się gangi przemytnicze, a zaczyna się od informacji z tymczasowych punktów kontrolnych – wyjaśnił szef GdP. Dodał, że niemiecka policja chce "prowadzenia międzynarodowych śledztw wraz z naszymi partnerami w Polsce, Czechach i innych krajach UE. Do tego potrzebna jest nam również wiedza o nadzorze".

