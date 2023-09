Zełenski i Trudeau oklaskiwali weterana SS Galizien w parlamencie Kanady

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w parlamencie Kanady. Później parlament uhonorował Jarosława Hunkę, weterana SS Galizien, który wyemigrował do Kanady. Hunka został określony przez przewodniczącego tamtejszego parlamentu jako "ukraiński i kanadyjski bohater", który walczył przeciwko Sowietom podczas II wojny.

Owacja dla Hunki w parlamencie Kanady

"Agencja AP potwierdza, że 98-letni weteran, nagrodzony owacjami na stojąco przez kanadyjski parlament, to Jarosław Hunka, który walczył w 14. dywizji Waffen SS. Kanadyjski parlament nagrodził owacją na stojąco jawnego kolaboranta nazistowskiego" – podał profil The Canada Files za Associated Press.

O sprawie napisał w serwisie X także Ivan Katchanovski z Uniwersytetu w Ottawie.

"Weteran dywizji SS Galizien został nazwany przez przewodniczącego kanadyjskiego parlamentu ‘ukraińskim bohaterem’ i ‘kanadyjskim bohaterem’ oraz dostał podziękowania ‘za całą jego służbę'" – czytamy.

Na nagraniu widać, jak premier Trudeau, prezydent Zełenski i jego małżonka oklaskują weterana SS-Galizien.

SS-Galizien

14 Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galizien była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen-SS, złożoną z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji będących w świetle prawa międzynarodowego obywatelami polskimi.

Niemcy powołali tę formację w 1943 roku dla uzupełnienia braków kadrowych. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które uczestniczyły m.in. w masakrach polskiej ludności.

Jednostki te dokonały licznych zbrodni na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej.

Zełenski znów zapytany o Polskę

W trakcie konferencji prezydent Ukrainy został zapytany o zaostrzenie się sporu z Polską, a także o ostatnie słowa premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że Warszawa nie będzie już dostarczać Kijowowi sprzętu wojskowego. Zełenski powiedział, że jest wdzięczny Polakom za okazaną pomoc. Jednocześnie zaznaczył, że wobec wojny, jaką rozpętała Rosja, nikt nie może pozostać neutralny. Brak wsparcia dla Ukrainy, oznacza de facto pomoc Moskwie.

– Pomagasz Ukrainie albo Rosji. W tej wojnie nie będzie mediatorów. Osłabiając pomoc dla Ukrainy, wzmocnisz Rosję (...). Jeśli ktoś chce zaryzykować, w porządku, niech osłabi pomoc dla Ukraińców. Ale mówiąc szczerze i uczciwie, musimy walczyć o wolność, demokrację, prawa człowieka – stwierdził Zełenski.

