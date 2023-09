"Media o nas. My w mediach". Ważna konferencja Instytutu Felczaka i SDP

Współczesny świat nie istnieje bez mediów, wkroczyły one w każdą dziedzinę życia publicznego. I co oczywiste, kształtują obraz i nasze opinie także o państwach i narodach. Co w morzu medialnych przekazów jest prawdą, a co nie, co odpowiada rzeczywistości, a co jest tylko medialną kreacją na temat danego państwa, czy konkretnego narodu? – to pytania, które stawiają sobie mniej i bardziej świadomi odbiorcy mediów.

Paradoksalnie coraz częściej nawet dziennikarze i pracownicy mediów oraz medioznawcy nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, a coraz częściej możemy zauważyć, jak mocno zakorzenione są przeinaczania, półprawdy i fake newsy powielane i przez to utrwalane przez media tradycyjne i media społecznościowe. Dlaczego zachodnioeuropejskie media powielają stereotypy i nieprawdziwe, często negatywne oceny o krajach Europy Środkowej, komu jest to potrzebne, a komu to szkodzi, czy potrafimy przeciwdziałać tym zjawiskom? – na te pytania chcemy poszukać odpowiedzi podczas konferencji organizowanej przez CMWP SDP i Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. W. Felczaka.

Transmisja:

PROGRAM KONFERENCJI

Prowadzenie – dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

9.30 - 10.00 Wystąpienia powitalne:

Krzysztof Skowroński - Prezes SDP i Prezes Radia WNET

Maciej Szymanowski - Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. W. Felczaka

Wojciech Surmacz - Prezes PAP

Panele dyskusyjne:

10.00 – 11.30 sesja nr 1 O nas bez nas. Prawda i kreacja na temat Polski, Czech, Węgier i Chorwacji w mediach.

Tomasz Sakiewicz – red. nacz. Gazety Polskiej, GPC i Telewizji Republika

Paweł Lisicki – red. nacz. tygodnika Do Rzeczy

Michał Karnowski – dziennikarz i publicysta tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl

Béla Bauer – think tank Századvég (Węgry)

Ondřej Šmigol – echo24 (Czechy)

Dyskusja

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 sesja nr 2 Między kłamstwem a absurdem. Fake newsy na temat Europy Środkowej.

Dominika Cosić – dziennikarka i publicystka, korespondentka TVP w Brukseli (Belgia)

Rafał Ziemkiewicz – pisarz, publicysta tygodnika Do Rzeczy

Jan Bogatko – korespondent polskich mediów z Niemiec

Goran Andrijanić – dziennikarz i publicysta tygodnika Sieci (Chorwacja)

Jan Hroudný – analityk portalu – Pravý břeh - Prawy Brzeg, Brno (Czechy)

Boris Kálnoky – Dyrektor Szkoły Medialnej w MCC - Mathias Corvinus Collegium (Węgry)

Dyskusja

13.30- 14.30 lunch (w siedzibie SDP, ul. Foksal 3/5)

14.30- 16.30 sesja nr 3 Od diagnozy do działania. Jak zmienić fałszywy wizerunek Polski, Czech, Węgier i Chorwacji w mediach

Elżbieta Królikowska – Avis – publicystka, korespondentka mediów polskich z Wielkiej Brytanii

Krzysztof Załuski – dziennikarz Dziennika Bałtyckiego, autor podcastu "DACHL czyli niemieckieco nieco”, obserwator mediów i polityki w Niemczech

Olivier Bault – korespondent Observatoire du Journalisme (Francja), redaktor portalu sovereignty.pl

Sławomir Wróbel – dziennikarz, korespondent polskich mediów z Wielkiej Brytanii

Luka Tripalo – publicysta i dziennikarz tygodnika "Glas Koncila" (Chorwacja)

Dyskusja podsumowująca (udział wszystkich uczestników)