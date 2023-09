Kreml opublikował nagranie ze spotkania Putin-Kadyrow. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z Ramzanem Kadyrowem. Tak wynika z nagrania opublikowanego przez Kreml na platformie Telegram.

Aleksiej Wienediktow, były redaktor naczelny "Echa Moskwy" przekazał wcześniej, że Kadyrow przebywa w szpitalu z powodu "ciężkiej niewydolności nerek", która wymaga "częstej hemodializy". Na początku tego miesiąca Kadyrow zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym stwierdził, że czuje się dobrze i że powodem podróży do moskiewskiego szpitala były odwiedziny pchorego wujka. Na wideo pokazano go także spacerującego po Groznym, stolicy Czeczenii, i namawiającego ludzi, aby nie wierzyli w plotki o jego zdrowiu.

Na najnowszym materiale filmowym przedstawiającym jego spotkanie z prezydentem Rosji – trwającym około czterech sekund – nie widać twarzy czeczeńskiego przywódcy. Władimir Putin powiedział, że w Czeczenii panuje "pozytywna dynamika", w dużej mierze dzięki Kadyrowowi. Ze względu na to, że wideo jest tak krótkie, a także że nie widać na nim twarzy Kadyrowa, pojawiły się pytania o to, czy faktycznie na nagraniu widzimy przywódcę Czeczenii.

46-letni Ramzan Kadyrow stara się podtrzymywać wizerunek "twardziela", sojusznika Putina i głośno wspiera inwazję Rosji na Ukrainę.

Plotki o zdrowiu Kadyrowa

Stan zdrowia Kadyrowa pogorszył pod koniec 2022 roku. Przywódca Czeczenów oskarżył o ten stan rzeczy byłego ministra zdrowia, byłego wicepremiera republiki Elchana Sulejmanowa.

Jak twierdzą rosyjskie niezależne źródła w internecie, gdy stan zdrowia Kadyrowa nagle i nieoczekiwanie zaczął się pogarszać, otaczający go ludzie zaczęli go zapewniać, że padł ofiarą zatrucia. Sam Kadyrow dał posłuch tym podszeptom i skierował swój gniew na Sulejmanowa. Według źródeł, Sulejmanow osobiście podał Kadyrowowi kilka zastrzyków, a ten uznał, że ma to związek z pogorszeniem się jego stanu zdrowia. W rezultacie Sulejmanow w październiku 2022 roku został usunięty ze stanowiska wicepremiera i od tego czasu nikt go nie widział.

Wcześniej część ukraińskich ekspertów wyrażała opinię, że Kadyrow mógł zostać otruty przez FSB na polecenie Putina. Tak stwierdził ekspert wojskowy Oleg Żdanow.

Według niemiecka "Bilda" przywódca Czeczenii ma problemy z nerkami. Ostatnio pojawiał się publicznie z opuchniętą twarzą i ciałem, trudno mu nawet otworzyć oczy. W ostatnich tygodniach stan Kadyrowa miał ulec znacznemu pogorszeniu.

Sam Kadyrow dementuje te pogłoski. 2 lipca opublikował nagranie wideo, na którym je lunch ze swoją prawą ręką Adamem Delimchanowem, rzekomo rannym na froncie.

