Norwegia zamyka granicę dla pojazdów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Norwegia wprowadza dalsze środki ograniczające wobec Rosji w odpowiedzi na agresję wobec Ukrainy, którą Rosja prowadzi z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Zmiany wejdą w życie o północy we wtorek, 3 października. – Norwegia wraz ze swoimi sojusznikami i narodami o podobnych poglądach reaguje na brutalną wojnę agresywną, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie. Sankcje muszą być skuteczne, aby jak najlepiej zapobiec pozyskiwaniu dochodów, które państwo rosyjskie wyda na dalsze prowadzenie swojej wojny – powiedziała szefowa MSZ Norwegii Anniken Huitfeldt.

Pojazdy zarejestrowane w Rosji z dziewięcioma lub mniejszą liczbą miejsc siedzących nie będą mogły wjeżdżać do Norwegii.

Wyjątki od nowego zakazu

Przepis ten nie dotyczy jednak pojazdów wyposażonych w dziesięć lub więcej miejsc siedzących. Dlatego w dalszym ciągu możliwe jest przekraczanie granicy np. mikrobusami i autobusami przez stację graniczną Storskog, tak jak ma to miejsce obecnie.

Wyjątek stanowią także pojazdy będące własnością obywateli Norwegii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamieszkujących na stałe w Rosji lub członków ich rodzin. Wyjątek stanowią również pojazdy wykonujące działania z zakresu sytuacji alarmowych, takich jak nagła choroba, śmierć czy pogrzeb rodzinny.

Zwolnienia dotyczą także pojazdów dyplomatycznych oraz pojazdów należących do organizacji międzynarodowych lub państwowych usług kurierskich. – Nawet jeśli pojazd podlega jednemu z wyjątków, nie oznacza to, że znajdujące się w nim osoby mogą automatycznie wjechać do Norwegii – wyjaśniła minister.

Wcześniej wszystkie kraje bałtyckie wprowadziły zakaz wjazdu samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Następnie podobne zakazy wprowadzono w Finlandii i Polsce. Finlandia wdrożyła także całodobowe kontrole na granicy z Norwegią, aby zapobiec wjazdowi rosyjskich samochodów na jej terytorium.

