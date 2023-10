TVN zaniepokojone okładką "DRz". Przywołuje opinię, że jesteśmy krajem, który przeszkadza UE

"Antyunijny kurs PiS-u postępuje" – tak zatytułowano materiał autorstwa Jana Piotrowskiego, wyemitowany w "Faktach po południu" w TVN24. "Okładka pisma bliskiego władzy mówi wprost to, co obóz władzy na razie tylko sugeruje, zarzucając Unii Europejskiej, że jest rzekomo niemiecka i antypolska. Jednak mimo antyunijnej propagandy większość Polaków nie chce polexitu" – wskazano.

Okładkowy tekst najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy" spotkał się z falą wściekłych ataków lewicowych polityków i publicystów. Esej autorstwa Tomasza Cukiernika wyraźnie oburzył wyznawców politycznej poprawności. "Należy wyjść z Unii. Polska więcej traci, niż zyskuje na członkostwie w UE" – to tytuł okładkowego tekstu Tomasza Cukiernika w nowym, 40. numerze tygodnika "Do Rzeczy".

"Taki model polskiej obecności jest źle postrzegany"

Następnie autor cytuje sceptyczne wobec UE wypowiedzi zwolenników PiS, a także premiera Mateusza Morawieckiego, który ostrzega przed zależnością od Berlina. Nie zabrakło cytatów z wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

"Kwestia obecności Polski w UE pojawiła się też w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. – Chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy pozostać suwerennym państwem – podkreślił prezes PiS. Ten model obecności Polski w Unii jest źle postrzegany na Zachodzie – zdaniem korespondentki jednej z włoskich gazet, relacjonującej marsz opozycji. – Polska jest widziana jako kraj, który przeszkadza, zwłaszcza w Grupie Wyszehradzkiej, kiedy mówimy o strategiach europejskich. Zwyczajnie nie przyłącza się do nich, nie respektuje dyrektyw, dyrektywy wspólnoty, które dotyczą praworządności. Polska jest widziana we Włoszech jako demokracja, która nie jest pełna, która może stać się demokracją hybrydową, jeśli już nią nie jest – wyjaśnia Monica Perosino, korespondentka włoskiego dziennika 'La Stampa'" – podają "Fakty po południu".

"W felietonie Tomasza Cukiernika można przeczytać opinię, że Polska więcej traci, niż zyskuje na obecności w Unii, że Unia kierowana przez Niemcy bezpardonowo niszczy polską gospodarkę i że natychmiast trzeba to zatrzymać" – wskazu Jan Piotrowski.

Następnie zacytowano europosła Radosława Sikorskiego, który naszej okładce poświęcił w poniedziałek konferencję prasową. – To nie jest wybryk dziennikarski, bo chcę państwu pokazać, kto finansuje to pismo: Narodowy Bank Polski – stwierdził były szef MSZ. "Opozycja jest przekonana, że polityka PiS prowadzi do polexitu" – dodaje TVN.

