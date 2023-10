"Wiadomości" czy "Fakty"? Wszystkim dziennikom zmalała oglądalność

Na pozycję lidera oglądalności wśród programów informacyjnych we wrześniu br. awansowały "Wiadomości".

Wyprzedzając "Fakty" TVN, emitowane w TVP1, TVP Info i TVP Polonia "Wiadomości", awansowały na pozycję lidera programów określanych jako informacyjne, wynika z raportu Wirtualnemedia.pl, opracowanego na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.

"Wiadomości" wyprzedziły "Fakty"

Otóż we wrześniu 2023 roku "Wiadomości" oglądało średnio 2,41 mln widzów, co zapewniło stacjom TVP 21,56 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W zestawieniu z analogicznym okresem rok wcześniej serwis stracił 5,04 proc. widzów, czyli 128 tys. oglądających, a jego udział spadł z 20,89 proc.

Średnia oglądalność "Wiadomości" w TVP1 we wrześniu to 1,70 mln widzów, w TVP Info - 679 tys. a w TVP Polonia - 32 tys.

Jeśli chodzi o "Fakty", to spadek oglądalności jest naprawdę wysoki. W TVN i TVN24 BiS w ciągu roku zmalała ona o 16,91 proc., co oznacza, że odeszło 452 tys. widzów. We wrześniu 2023 roku wyniosła 2,22 mln osób (1,93 mln w TVN i 295 tys. w TVN24 BiS). Udział serwisu w rynku sięgnął 21,40 proc. (rok wcześniej było to 23,28 proc.).

Najwięcej widzów traci "Teleexpress"

Podium zamyka "Teleexpress", którego oglądalność w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w ciągu roku zmniejszyła się najbardziej w zestawieniu - o 18,65 proc., czyli o 409 tys. widzów. We wrześniu 2023 roku wyniosła 1,78 mln osób (1,15 mln w TVP1, 608 tys. w TVP Info i 26 tys. w TVP Polonia).

Udział w rynku jest w tym przypadku na poziomie 24,92 proc. (rok wcześniej było to 26,78 proc.).

Dalej mamy "Wydarzenia" Polsatu, Polsatu News i Wydarzeń24. Oglądalność dziennika na trzech antenach wyniosła 1,41 mln osób, po spadku wynoszącym 14 proc. (230 tys. widzów). Średnia widownia "Wydarzeń" na głównej antenie wyniosła 1,12 mln osób, w Polsat News - 215 tys., a w Wydarzenia24 - 79 tys.

Na piątym miejscu w zestawieniu znalazła się "Panorama" TVP2 i TVP Info, której zmalało o 17,51 proc. do 1,21 mln widzów (772 tys. w Dwójce i 434 tys. w stacji informacyjnej; TVP Polonia nie nadaje równolegle głównego wydania "Panoramy").

